Un concursante de 'La ruleta de la suerte' logra una cifra histórica: "Me lo habéis puesto a huevo..."

Luis Cerdá, un joven castellonense afincado en Madrid, ha conseguido llevarse a casa 8.825 euros tras una emocionante participación en 'La Ruleta de la Suerte' de Antena 3. En un episodio lleno de giros inesperados y buena suerte, Luis ha demostrado su habilidad y estrategia, superando cada panel y obteniendo una cifra histórica que, aunque reducirá debido a impuestos, le permitirá cumplir algunos de sus sueños.

Desde su juventud, Luis ha estado ligado a los medios de comunicación. Después de mudarse a Madrid paraestudiar Periodismo, trabajó como periodista deportivo en su Castellón natal. Sin embargo, su verdadera pasión es el guion, motivo por el cual decidió regresar a la capital española para cursar un máster en esta disciplina, el cual finalizó recientemente. Aunque su carrera como guionista aún está en sus primeras etapas, la suerte ha querido que Luis sea reconocido no por sus escritos, sino por su victoria en el programa de televisión de Atresmedia que sigue de cerca desde hace años.

En esta reciente emisión de 'La Ruleta de la Suerte', Luis no ha comenzado con el mejor pie. En su primera tirada ha caído en el gajo "Se lo doy", pero afortunadamente no tenía ninguna cantidad acumulada que tuviera que entregar a sus compañeros. Sin embargo, en la segunda tirada su destino ha cambiado por completo al caer en el "Tres por cien", uno de los gajos más codiciados del programa. Con el panel prácticamente vacío, Luis ha demostrado su habilidad eligiendo las letras correctas, sumando 1.200 euros en su marcador. "Con el panel prácticamente vacío, como nos gusta a nosotros", ha afirmado Jorge Fernández. A partir de ahí, su estrategia se ha centrado en comprar vocales y rellenar el panel lo máximo posible, aunque ha confesado que aún tenía dudas sobre algunas palabras. Asimismo, Luis ha continuado jugando con inteligencia, aprovechando cada tirada y utilizando los comodines a su favor. En un momento tenso, ha estado a punto de caer en un "Pierde turno", lo que habría complicado su partida, pero ha logrado evitarlo y, con una puntería impecable, ha conseguido caer en el bote. "La última no la veo", ha confesado. A pesar de sus dudas sobre una palabra del panel, ha decidido arriesgarse y resolver, confiando en los comodines que había acumulado para intentarlo de nuevo si fallaba.

Por otra parte, el clímax del programa ha llegado cuando Luis se ha enfrentado al panel final, donde tenía la oportunidad de duplicar su dinero. Aunque las letras iniciales proporcionadas no le daban muchas pistas, Luis ha vuelto a acertar en su elección de consonantes y vocales. "Mira que bien lo vas a hacer", ha asegurado Jorge Fernández. Con la mirada iluminada y el apoyo de todo el plató, Luis ha resuelto el panel y se ha llevado los 3.500 euros adicionales del sobre, sumando un total de 8.825 euros. "Me lo habéis puesto a huevo", ha comentado felizmente Luis.

Al ser preguntado sobre qué hará con su premio, Luis no tiene aún un plan definido, pero tiene claro que su viaje a Dinamarca para visitar a un amigo será una realidad. Además, ha bromeado con la posibilidad de invitar a más amigos al viaje, aunque Hacienda se llevará un 19% de su botín. Sin duda alguna, Luis ha demostrado que la combinación de inteligencia, estrategia y un poco de suerte puede dar grandes resultados en concursos televisivos.