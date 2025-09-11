Cristina Pardo responde en Más Vale Tarde a las declaraciones de Nacho Cano sobre el Gobierno

La periodista Cristina Pardo ha salido al paso de las declaraciones del cantante Nacho Cano, quien el martes criticó duramente al Gobierno de España desde el plató de El Hormiguero. Pardo, presentadora de Más Vale Tarde, recordó que Cano fue objeto de una investigación judicial tras una denuncia de una becaria mexicana, que finalmente se archivó por considerarse que no había delito. "Luego el Estado ha funcionado con Nacho Cano", afirmó la periodista, subrayando que el sistema judicial español operó correctamente en su caso.

Durante su intervención en El Hormiguero, Cano calificó al Gobierno de "banda criminal" y expresó su preocupación por la situación política y económica del país. Además, recomendó a la audiencia leer la cartilla de la Guardia Civil del Duque de Ahumada de 1845, señalando que, según él, los únicos que podrían sacar a España de la crisis son los propios cuerpos de seguridad.

Las declaraciones de Cano fueron respaldadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desde el plató de Espejo Público. Ayuso afirmó que algunos políticos se comportan "como mafiosos" y criticó lo que considera persecución fiscal y laboral hacia adversarios políticos, asegurando que estos abusos generan desconfianza en la democracia.

Pardo, sin embargo, defendió el Estado de derecho y recordó que el proceso judicial contra Cano se resolvió conforme a la ley. La periodista enfatizó que las denuncias se investigan independientemente de la relevancia pública de los implicados y que, en su caso, la justicia actuó correctamente.