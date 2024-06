¿Quién fue ayer el gran ausente en “El Hormiguero”

'El Hormiguero', desde su inicio en 2006, se destaca por su sólido equipo. Entre ellos, Marron, quien ha sido una constante presencia en el show, aportando su conocimiento científico tanto a los invitados como a la audiencia. Sin embargo, la emisión de ayer presentó una notable ausencia: Marron no pudo participar debido a problemas médicos.

Sin tiempo en pantalla

Pablo Motos informó a los espectadores sobre la situación de Marron: "En la Ciencia, Marron está malito, le mandamos un beso desde aquí, hoy la hará Gálvez". En su lugar, Miguel Gálvez, otro miembro del equipo científico del programa, estaba preparado para presentar la sección. Sin embargo, debido a la falta de tiempo ocasionada por otras secciones, Gálvez no tuvo la oportunidad de salir al aire. El programa continuó con la visita de Camilo, quien promocionó su nueva gira por España y Estados Unidos. A lo largo del episodio, se presentaron las habituales secciones de Trancas y Barrancas y El Monaguillo, lo cual dejó sin espacio a la intervención de Gálvez.

En los minutos finales, Pablo Motos dedicó tiempo a su propia sección, 'Pasarse de la Raya', donde abordó la palabra "reñir". Motos explicó el origen de la palabra, comentando: "He estado mirando y esa palabra viene del latín que significa gruñir, como los cerdos. Es que nos pasamos la vida riñendo". Utilizó esta reflexión para hablar sobre cómo las personas discuten a menudo sin necesidad.

Se pasó de la raya

Motos observó que las discusiones son comunes en la vida diaria, desde parejas hasta conductores: "Tú vas por la calle y ves a las parejas de enamorados riñendo cuando deberían estar besándose y abrazándose; los padres riñendo a los hijos; a los que van conduciendo riñéndose entre sí...". Sin embargo, destacó la contradicción de que la mayoría de las personas afirman no disfrutar de las discusiones. "Si luego le preguntas a la gente, resulta que a nadie le gusta discutir. Todo el mundo te dice que no le gusta perder el tiempo tratando de convencer a nadie de que está equivocado", comentó Motos, subrayando que esta actitud sugiere que discutimos porque creemos que los demás están equivocados.

El presentador concluyó con una reflexión sobre la naturaleza de las discusiones y propuso un cambio de actitud: "Si es que sí, ¡adelante!, sin freno. Pero si es que no, y la mayoría de las veces es que no, a lo mejor podemos hacer el esfuerzo personal de escuchar las ideas con las que no estamos de acuerdo sin saltar, aguantando la pulsión". Citando a Nelson Mandela, añadió: "Como dijo Nelson Mandela, las guerras se acaban cuando dejas de demonizar al enemigo". Con estas palabras, Pablo Motos cerró el programa, dejando a los espectadores con una profunda reflexión sobre la comunicación y el entendimiento en la vida cotidiana.