Évole, sobre su documental con Josu 'Ternera': "Lo hemos hecho con absoluto respeto hacia las víctimas"

'No me llame Ternera', elmdocumental codirigido por los periodistas Jordi Évole y Màrius Sánchez, inaugurará 'Made in Spain' del Festival de San Sebastián y completará esta sección que incluye otros 19 largometrajes españoles destacados del año. La película documental ofrece una entrevista exclusiva de Évole con Josu Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', y brinda una "dura e inédita mirada" a su trayectoria como dirigente de la organización terrorista ETA.

El filme, programado en estreno mundial aunque más adelante se podrá ver en Netflix, aborda también "algunos de los momentos decisivos de ETA" hasta su disolución en 2018, según han detallado desde el certamen donostiarra. Además, la "tensa y exhaustiva" conversación con Urrutikoetxea permite a una víctima de ETA resolver incógnitas del atentado que sufrió hace casi 50 años.

A modo de avance o aperitivo, el presentador de 'Lo de Évole' ha compartido a través de sus perfiles en redes sociales una charla de apenas diez minutos con José Luis Rebordinos, director del Festival de San Sebastián, contando también con la palabra de Màrius Sánchez.

En relación al polémico documental (la entidad Dignidad y Justicia se ha opuesto a su emisión), el periodista catalán ha asegurado que "lo hemos hecho con una enorme responsabilidad periodística, con un absoluto respeto hacia las víctimas, y con la voluntad de que las generaciones más jóvenes conozcan uno de los episodios más negros de nuestra historia reciente."