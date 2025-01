El desolador relato de un joven en "Espejo Público", que retrata la situación de la natalidad en España

La llamativa última derrota del Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados tras no conseguir los apoyos suficientes, tumbando el "decreto ómnibus" ha vuelto a levantar inquina entre pensionistas y trabajadores. Este duelo se ha llevado a cabo de en el plató de "Espejo Público", el magacín matutino que lidera Susanna Griso en Antena 3, dándole voz a las dos partes, un pensionista que recibe la máxima compensación y una joven abogada autónoma, emprendedora, pero que por varias razones, económicas sobre todo, no puede ejercer la maternidad, reflejando una realidad para muchos de los jóvenes de este país, que se refleja en un problema evidente de natalidad que sufre nuestro país.

Asfixiados económicamente

Tania Tejerina es una joven letrada autónoma que ha dado voz a muchos de los problemas que sufren este grupo de población de nuestro país, ahogados económicamente hablando, impidiendo una emancipación temprana del núcleo familiar, para poder formar una familia o generar riqueza a través del emprendimiento. En el otro lado teníamos a Luis Vegas, pensionista máximo, quien ha dedicado sus intervenciones en exigir que las pensiones estuvieran reguladas por la Constitución Española, evitando así que dependieran de las votaciones políticas, asegurando su revalorización, la no privatización de las mismas y la seguridad de disfrute de la gente joven. Tania, que en ningún momento ha negado del arduo trabajo de Luis y el merecimiento de su pensión, se ha encargado de enumerar los problemas que atormentan a los jóvenes de nuestro país y que como a ella, afectan a su futuro más inmediato. Además, la joven puso de ejemplo a nuestro vecino Portugal y las medidas realizadas por el país situado al oeste de la Península Ibérica en el cual a los jóvenes se le impone una carga fiscal progresiva en los primeros diez años de vida laboral y agilizar la recalificación de suelo rústico que permitirá la creación de nuevas viviendas con un precio más asequible para que la gente joven se aventuren a comprar inmuebles, una compra utópica para muchos jóvenes de nuestro país.

El desgarrador relato que retrata la pirámide poblacional de nuestro país

Tania Tejerina explicó en plató que ella empezó a trabajar muy joven, con 17 años en una tienda de ropa, para poder pagarse la carrera de derecho y los másteres realizados una vez finalizado el grado universitario. Tras probar suerte en el mundo laboral y encontrar solo trabajos muy mal remunerados, decide emprender y montar un pequeño despacho de abogados, que con mucho trabajo detrás ha sabido sacar adelante, aunque dejó claro que no le es suficiente para poder aventurarse en la compra de un inmueble para poder en un futuro no muy lejano ser madre, un deseo que tiene y que anhela, que económicamente no es viable, problemas que sufren muchos jóvenes de nuestro país, invirtiendo la pirámide poblacional de España, un problema no muy lejano para nuestra sociedad.