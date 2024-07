Empieza el juicio contra la televisión catalana tras el supuesto plagio de “Operación Triunfo”

Este martes, el juzgado mercantil número 9 de Barcelona ha celebrado el juicio contra Veranda TV, la productora del concurso "Eufòria", y la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). La demanda fue presentada por Reset TV, de Toni Cruz y Josep Maria Mainat, creadores de "Operación Triunfo" (OT), quienes alegan un supuesto plagio debido a las similitudes entre ambos programas.

25.000€ de indemnización

Durante el juicio, los peritos de ambas partes han mostrado desacuerdos sobre si "Eufòria", uno de los programas más exitosos de la televisión pública catalana, puede considerarse un plagio de OT. Las discrepancias se centran en elementos como la formación de los participantes entre las galas y otros aspectos estructurales de los concursos. Los demandantes, que solicitan una indemnización de 25.000 euros para cada uno, argumentan que "Eufòria" reproduce "con minúsculas variaciones" la mecánica, fases y aspectos originales de OT, según su demanda.

Elementos que diferencian a los concursos

Por otro lado, Cristian Trepat, responsable de Contenidos, Programación y Cultura de TV3, ha defendido que "Eufòria" es una evolución de un programa anterior de la misma cadena, también musical, llamado "Oh Happy Day". Trepat ha destacado que en "Eufòria" no hay una formación técnica vocal, ya que se selecciona a personas que ya saben cantar. Los artistas que acompañan a los concursantes durante la semana no actúan como docentes, sino que les enseñan la coreografía y la canción para la gala. En sus conclusiones, el abogado de Mainat y Cruz ha insistido en que "Eufòria" incorpora todos los elementos distintivos de OT, y ha solicitado la estimación de la demanda con una indemnización de 25.000 euros para cada uno de sus clientes. Por el contrario, el abogado de la CCMA ha pedido la desestimación de la demanda, argumentando que "Eufòria" es "una obra colectiva" con una creación autónoma respecto a OT. Esta postura también ha sido respaldada por el abogado de la productora Veranda TV.