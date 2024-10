Carmen Borrego, "arrepentida" de su bochornosa llamada a su hijo José María Almoguera

Como viene siendo habitual en los Campos, el pasado viernes José María Almoguera concedió una entrevista en televisión para abordar el conflicto que mantiene con su madre e intentar poner algo de paz al respecto. Su intervención fue más conciliadora de lo que se esperaba e incluso aseguró que permitiría a Carmen Borrego poder ver a su hijo, aunque todavía es pronto para hablar de una reconciliación con ella.

El momento más tenso se produjo cuando Carmen Borrego intervino en “¡De viernes!” inesperadamente por teléfono. Pese al tono conciliador de su hijo, ella se mostró más beligerante que nunca y expresó que aunque Almoguera es el hombre de su vida, “no puede serlo a cualquier precio”. Se mostró molesta con su hijo y su hermana, Terelu Campos, tuvo que frenarla para evitar un nuevo enfrentamiento.

La llamada de Carmen Borrego ha sido cuestionada por muchos y los más críticos califican de craso error su intervención. Entre ellos se encuentra su sobrina, Alejandra Rubio, que ha señalado en “Vamos a ver” este lunes que “mi tía se equivocó, su llamada fue innecesaria y está arrepentida”.

Aunque desconoce si Carmen Borrego se encontraba sola en el momento de la llamada, Rubio expresa que “yo no habría permitido” que su tía cogiera el teléfono en el estado de nervios en el que se encontraba, y mucho menos para entrar en pleno directo en un programa de televisión.

La polémica llamada de Carmen Borrego que Terelu Campos intenta cortar en directo Telecinco

Eso sí, Alejandra Rubio también defiende a su tío y asegura no entender las razones que tiene su primo para no perdonarla, aunque sí le deje ver a su nieto. “Ella no contemplaba ese escenario de poder ver a su nieto pero no a su hijo. ¿Qué hay tan malo para que no puedan sentarse a hablar?”, cuestiona la colaboradora e influencer.

Almoguera contra su ex

Tan conciliador fue el tono de José María con su madre pese a su enfrentamiento que incluso intercedió por ella en contra de su ex, Paola Olmedo. Esta aseguró en “TardeAR” que Carmen Borrego les mintió sobre la exclusiva de su boda que se publicó en “Lecturas”, una acusación que ahora Almoguera desmiente: “Paola estaba completamente de acuerdo. Ella durante los meses anteriores estaba encantada, ha llegado a presumir con algunas amigas”.

El hijo de Carmen Borrego explica, además, que con la venta de esas exclusivas pretendía no solo sufragar la celebración de la boda, sino ahorrar de cara al nacimiento de su hijo: “Yo no esperaba que me cambiase la vida. Esperaba que me ayudase a pagar la boda. (...) Quería tener un colchón para empezar a criar a mi hijo en condiciones”.