El show lamentable de Mayeli en 'La isla de las tentaciones 9': expulsión histórica tras acceder a la villa de los chicos y agredir a un tentador

El ambiente en 'La isla de las tentaciones 9' ya venía cargado de tensión, celos y reproches, pero lo sucedido con Mayeli superó cualquier previsión y dio lugar a lo que muchos espectadores no tardaron en calificar como el show lamentable de Mayeli, en el que se salta las normas, accede a la villa de los chicos y agrede a un tentador. Todo comenzó tras una discusión especialmente dura con Aitor, cuando ella interpretó que se estaba riendo de su dolor. La situación se descontroló rápidamente: gritos, insultos y, finalmente, un vaso de agua volando por los aires contra el soltero.

A la vez, en la villa de los chicos, las tentaciones avanzaban sin freno: acercamientos, confesiones y varias alarmas encendidas por los movimientos de los participantes. Ese cúmulo de imágenes terminó por desbordar a Mayeli, que, presa de los nervios, se levantó de la cama sin pensar en las consecuencias y decidió romper una de las normas más sagradas del formato: abandonar su villa para ir en busca de su pareja. Su objetivo era claro, pedir explicaciones directamente a Álvaro, sin filtros ni intermediarios, dejando claro que había llegado al límite emocional.

La irrupción de Mayeli en la villa contraria fue uno de los momentos más caóticos de la edición. Llegó justo cuando Álvaro se encontraba conversando tranquilamente con Érika, y estalló en una sucesión de reproches, insultos y amenazas que dejaron a todos paralizados. Él, sobrepasado por la escena, acabó rompiéndose, se quitó el micrófono y le suplicó perdón entre lágrimas, mientras el equipo intervenía para separarlos. La tensión no terminó ahí, ya que los ataques verbales también se dirigieron hacia la soltera antes de que finalmente Mayeli fuera escoltada de regreso a su villa.

Al día siguiente, el programa tomó una decisión contundente que le fue comunicada por Sandra Barneda: el lanzamiento del vaso suponía una agresión inaceptable y su comportamiento implicaba la expulsión inmediata. Entre arrepentimiento y frustración, Mayeli reconoció que había perdido el control por impulsividad y que se sentía engañada. El episodio cerró la gala con un clima de máxima tensión, mientras Telecinco avanzaba que aún quedaban consecuencias importantes por ver en el reality.