'Saber y ganar' recupera a Fer Castro tras su inesperado abandono y a punto de convertirse en centenario

A punto de llegar a los 100 programas en el concurso presentado por Jordi Hurtado, Fer Castro dejó inesperadamente el programa. "Notarán ustedes hoy una importante ausencia. Fer Castro, que ha estado con nosotros durante 92 programas, no está", anunciaba en septiembre el presentador de 'Saber y ganar'.

Una ausencia que hacía pensar que el concursante gallego no volvería a aparecer en el formato, pero todo lo contrario, las redes sociales del espacio de La 2 adelantaban este miércoles el regreso de alguien muy querido y en la entrega de este jueves se ha confirmado la vuelta del "magnífico".

El arranque del nuevo programa no ha estado exento del buen ambiente que se ha creado entre concursante y presentador. Ambos han bromeado con el motivo de su repentina marcha, ironizando con un viaje a Miami para grabar su nuevo álbum o en una expedición en la Antártida.

Fer ha retomado la competición donde la dejó y en su programa 93 ha conseguido mantenerse un programa más, con la mirada puesta en convertirse en centenario, que si todo va según lo previsto, llegará en la primera semana de diciembre.

Llegar a los 100 programas no solo significa un importante reconocimiento económico, sino que también le otorga un lugar en la historia del concurso, reservado únicamente para aquellos que han demostrado una constancia y un nivel de conocimientos excepcionales.