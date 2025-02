Fernando Tejero se emociona en 'El Hormiguero': "Hasta que uno no dice cómo verdaderamente es, no llega a ser libre"

El actor Fernando Tejero ha visitado este jueves por la noche el plató de 'El Hormiguero', donde ha protagonizado una entrevista cargada de humor, emoción y reflexiones profundas sobre su vida y carrera. En conversación con Pablo Motos y las famosas hormigas Trancas y Barrancas, el intérprete cordobés ha presentado su obra de teatro "Camino al zoo", que se representará del 12 de febrero al 9 de marzo en el Teatro Bellas Artes de Madrid.

Durante la entrevista, Tejero ha explicado la trama de la obra, que explora la incomunicación y la soledad en la sociedad moderna. "Es la historia de un matrimonio con poca comunicación", ha comentado el actor. "La función fue escrita en dos golpes, la primera parte en los años 50 y la segunda en 2004, pero tiene más vigencia que nunca. La obra habla de la incomunicación, de la soledad y de las consecuencias de no ser uno mismo ante la sociedad". Asimismo, Tejero ha reflexionado sobre los paralelismos entre los personajes y la vida cotidiana: "En la función somos animales encerrados en nuestras propias jaulas, que es la sociedad. Cada uno tiene sus traumas e inseguridades. En la obra, cada personaje busca en el resto lo que a él le falta y quiere". El actor también ha destacado la experiencia única del teatro en cada función. "El público es diferente cada día. La semana pasada estábamos en Valencia y te prometo que las cinco funciones fueron distintas; en una se reían más, en otra menos. El teatro tiene eso, aunque la función sea la misma, siempre cambia", ha asegurado.

Por otra parte, Fernando Tejero, conocido por su versatilidad en la actuación, ha construido una sólida carrera en el cine, el teatro y la televisión. Su papel en series como "Aquí no hay quien viva" y "La que se avecina" lo convirtió en uno de los rostros más populares del país. Sin embargo, el actor ha revelado que ha decidido dejar la serie de Telecinco: "Sí, lo he dicho hoy y yo creo que es una noticia más. En la vida todo son etapas y esta ha tenido un principio y un fin. Agradeceré siempre a los hermanos Caballero que me hayan dado un personaje que me ha dado muchas alegrías, pero siento que ya está bien y quiero hacer otros proyectos".

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista ha llegado cuando Tejero ha hablado sobre su vida personal y su proceso de aceptación. "Cuando llegué a Madrid con 27 años para estudiar Arte Dramático, no era quien yo quería ser. Yo solía decir que era heterosexual cuando soy homosexual. Eso durante muchos años pasa factura y tiene consecuencias, porque es duro fingir ser alguien que no eres. Si tu familia te quiere te va a querer siempre como seas. Hasta que uno no dice cómo verdaderamente es, no llega a ser libre", ha confesado. Además, el actor ha relatado cómo su paso por la escuela de interpretación le ayudó a aceptarse: "Lo primero que te enseñan en la escuela de Arte Dramático es a aceptarte como eres. Ahí fue donde yo me abrí y donde por primera vez dije que era homosexual".

Tejero también ha expresado su preocupación por la discriminación que aún existe en la sociedad. "Hoy he leído una noticia sobre una paliza a un chico por ser homosexual, y eso es muy triste. Me emociono porque es terrible que esto siga pasando en pleno siglo XXI", ha declarado conmovido. "Yo también tengo miedo. ¿Quién me dice que cualquier día no me encuentro con cuatro exaltados en la calle y me dan una paliza?". Ante este testimonio estremecedor, Pablo Motos ha aprovechado para subrayar la importancia de visibilizar estos temas en programas de gran audiencia: "Es muy interesante hablar de esto aquí, para que la gente tome conciencia de esta situación". Fernando Tejero ha coincidido también en la necesidad de generar cambios: "Falta amor en el mundo. Si tú eres feliz, ¿qué le importa al de enfrente con quién te acuestas o dejas de acostarte? Con amor, todo se cura".

En otro orden de cosas, el programa de Antena 3 también ha estado marcado por el humor y las anécdotas inesperadas del actor andaluz. Entre risas, Tejero ha recordado un incidente en el teatro cuando una mota de paja le entró en el ojo en plena función: "Le guiñaba a los actores y ellos no entendían nada". Además, ha compartido una historia con Javier Gutiérrez en Barcelona, cuando ambos sufrieron una intoxicación por unas lentejas en mal estado. "Cenamos unas lentejas que habían sobrado de la mañana en un restaurante. Al día siguiente, estábamos fatal. En la obra, yo sacaba a Javier con un carrito y de repente empezó a oler... Se giró y me dijo en voz baja que se había hecho caca". Entre carcajadas, Fernando Tejero ha revelado que él también había sido víctima del mismo problema sin darse cuenta. "Cuando salí del escenario, una compañera me dijo que yo también estaba cagado. Al final, tuvimos que cancelar las funciones durante dos días".