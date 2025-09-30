Fernando Tejero vuelve a la carga contra 'MasterChef Celebrity': "Está guionizado, me decían por el pinganillo: 'Dale caña a Loles"

El actor Fernando Tejero fue uno de los primeros concursantes del primer 'MasterChef Celebrity' celebrado en 2016 junto a su compañera en 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina', Loles León, del que resultó vencedor Miguel Ángel Muñoz. Desde entonces, el intérprete ha arremetido en diversas ocasiones contra la dirección del programa, asegurando que nada ocurre por casualidad.

Casi una década después, el intérprete sigue sin esconderse y en el pódcast que dirigen Xuso Jones y Ana Brito, 'Poco se habla', ha vuelto a cargar contra el formato de RTVE, asegurando que todo "está guionizado" y aportando nuevos detalles de lo que fue su paso por las cocinas más populares de la televisión.

"Me decían por el pinganillo: 'Dale caña a Loles", ha desvelado Tejero, añadiendo que "deciden roles" y por ello "está el guapo, el borde, el simpático" y a él le tocó "ser el borde''. Por ello, ha reconocido que cuando emitieron el primer capítulo él "iba viendo el programa y mirando las redes", algo que le generó "ansiedad".

"Sobre todo porque es mentira porque yo tengo mi mala hostia como cualquiera, pero no, ahí es como lo montan. No lo volví a ver más. Te lo juro. Creía que me iban a hundir la vida. Como Drácula cuando ve una cruz. Yo decía: 'Los hijos de puta estos me van a hundir la vida", ha finalizado.

Cabe destacar que el conocido actor, para muchos el inolvidable Emilio en la serie de Antena 3 sobre la comunidad de vecinos de Desengaño 21, se mantuvo hasta el último programa tras llegar a la final y llevarse a casa un cuarto puesto. De aquella primera edición, fue uno de los participantes más polémicos por sus reacciones ante el jurado y la complicada relación que mantuvo con alguno de sus compañeros, como la mencionada actriz catalana