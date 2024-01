Goyo Jiménez cuenta en 'El Hormiguero' la anécdota más "mísera" que tuvo con King África en un avión

'El Hormiguero' recibió anoche al humorista y actor Goyo Jiménez. El cómico tiene nuevo espectáculo, titulado "Misery Class", que se podrá ver a partir del 3 de febrero en el Teatro Capitol Gran Vía. En este monólogo, Jiménez quiere destapar a esos viajeros que presumen en sus redes sociales pero que, al mismo tiempo, tienen comportamientos miserables cuando viajan que no se ven.

¿De dónde sacó el nombre de "Misery Class"? "El nombre me lo dio King África, íbamos en el mismo avión y su representante del dijo que tenían que ir detrás y entonces es cuando él dijo: 'Vamos en misery class, entonces'.

Contó además el cómico manchego que cuando volamos en low cost hay una especie de competición: "La idea es a ver quién estafa a quién, es como cuando tienes que abrir la maleta y te pones encima todo lo que sobra, a ver quién gana, si la aerolínea o tú. Si te paras a pensar que pagas 30€ por ir a Dublín y 60€ por la maleta, yo me pregunto dónde va la maleta, ¿en primera?"

¿Cuando va a un sitio bonito es un poco misery class restregárselo a los demás?: "Debe ser, porque ¿qué sentido tiene desayunar si los demás no se enteran que desayunas?"

Sostiene Goyo Jiménez que las redes sociales también han servido para que los tontos se encuentren estén donde estén: "Es que las redes sociales dan megáfonos a los tontos, se oyen y se encuentran entre ellos".

Algo muy propio de este humorista es que en el teatro improvisa con el público: "Es una forma de hacer que cada noche sea especial. No me gusta tener un guión aprendido de memoria, me aburriría".

"Primero, que puedes apagarla cuando quieras y que siempre te va decir lo que quieres escuchar y vas a estar atendido. Acabas con la individualidad del otro y es una oda al 'yoyeo', yo, yo, yo”, comentó Jiménez sobre las ventajas que le ve a una relación con la Inteligencia Artificial.

¿Y cómo va el intérprete de Albacete con el orden? "Ahora tengo el problema con los cables, los tengo todos cogidos con velcro y me he dado cuenta de que soy mi abuelo, que los abuelos guardaban cosas en cajones…, cuando empiezas a acumular cosas es que te has hecho mayor".

"Soy la típica persona que si me voy a comprar un coche, me tengo que mirar todos los modelos antes", se sinceró, en otro orden, Goyo Jiménez sobre sus manías.