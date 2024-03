Un gran reencuentro este domingo en "Drag Race España: All Stars" antes de la final

El anticipado reencuentro de las reinas de "Drag Race España: All Stars" llega este domingo a atresplayer, ofreciendo una oportunidad única para aclarar viejas rencillas y reflexionar sobre su paso por la edición. Con la gran final a la vuelta de la esquina, las nueve reinas regresan a la pasarela para enfrentarse a Supremme de Luxe y abordar los momentos más memorables del programa.

Drag Sethlas (T2), Hornella Góngora (T3), Juriji Der Klee (T2), Onyx Unleashed (T2), Pakita (T3), Pink Chadora (T3), Pupi Poisson (T1), Sagittaria (T1) y Samantha Ballentines (T2) serán las protagonistas de este emocionante encuentro. Tendrán la oportunidad de plantear preguntas candentes y resolver cualquier asunto pendiente entre ellas.

Además, durante "El reencuentro", se premiará a Miss Simpatía y se otorgará el premio al Look Perdido, reconocimiento a aquel diseño que no tuvo su momento en la pasarela durante la competencia.

El programa, producido por Atresmedia TV en colaboración con Buendía Estudios y distribuido globalmente por Passion Distribution, ha marcado un hito en el panorama artístico internacional al brindar una plataforma destacada al arte drag. Cada domingo, los fans del programa se reúnen en numerosos puntos de España para disfrutar juntos del estreno, convirtiendo la experiencia en algo verdaderamente especial.

"Drag Race España: All Stars" representa un paso significativo en la historia de la televisión española, siendo la primera franquicia en estrenar su versión "All Stars" más allá de la original americana. Esta edición ha generado un gran impacto tanto a nivel nacional como internacional, consolidando el papel del arte drag en la cultura contemporánea. No te pierdas este emocionante episodio que seguramente será inolvidable.