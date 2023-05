Hay ganas de «Operación Triunfo»

Como pasa muy pocas veces en televisión, los espectadores han sido probablemente los «culpables» de que «Operación triunfo» vuelva a nuestras vidas. Tanto en la rueda de prensa de presentación de la nueva edición, como por lo que sabemos en redes sociales, el peso de los fans del formato de Gestmusic ha hecho que finalmente haya caído en las potentes manos de Amazon Prime Video. En una rueda de prensa conducida por el periodista Juan Sanguino, la plataforma de streaming ha dado las primeras pinceladas de lo que será «OT 2023».

A la rueda de adelanto de «OT» han asistido María José Rodríguez, responsable de contenidos originales de Prime Video España, Tinet Rubira, director de Gestmusic (Banijay Iberia), Noemí Galera, directora de la academia y la flamante presentadora, Chenoa. «Este es uno de los días mas emocionantes de mi carrera profesional», comenzó contando Rodríguez, que confirmó que la vuelta de «OT» es un proyecto que lleva ya un año de preparación y la apuesta es gracias a «la obsesión de Prime por la alta calidad y la innovación. Es el primer programa de entretenimiento en directo en streaming». Por su parte, el creador de la idea, Tinet Rubira, confesaba estar «muy tranquilo. Seremos los primeros en abrir esa puerta de un programa en directo de manera seriada, cada semana». Confirmó entonces que serán 14 semanas de programa, y que será «de gran tamaño y espectacular; a la altura de Prime». Rubira ha destacado el aspecto del casting, fundamental a la hora de dejar patente el «factor emocional»: «Durante 22 años, ‘‘OT’’ ha supuesto la renovación del panorama artístico de este país. Es multitudinario, todo el país buscando gente con talento, ponemos la academia durante 14 semanas y ahí se les pule; luego el escaparate que son las galas para que se luzcan... todo eso sin el casting no funciona».

En cuanto a lo esencial del programa, Tinet confesó que «los fans del formato son muy talibanes y no quieren modificaciones» y por ello en algunos aspectos han sido conservadores: «Mantenemos el núcleo duro del claustro de profesores: Noemí Galera será directora de la academia y castings; Manu Guix como director musical, ya que está desde la primera edición y entiende el proyecto; como coach vocal, Mamen Márquez y la coreógrafa Vicky Gómez. A partir de aquí casi todos serán caras nuevas». Sin embargo tendremos que esperar para completar la lista. En el sentido de modernizar el formato, Rubira clarifica que Gestmusic «cualquier sugerencia de prensa y fans no cae en saco roto. ‘OT’ escucha». Para muestra un botón, ya que en estos 22 años de emisión y de las 11 ediciones, «cada departamento hace un informe de las cosas que se pueden mejorar». Pero sí que dejan claro que, por ejemplo, «la mecánica de expulsión no la vamos a tocar: el jurado marca cuatro concursantes, los más flojos; los profesores salvan a uno con la evaluación continua; otro lo salvan los compañeros y el publico decide quien de los dos se queda». Sí que sabemos que una de las novedades esenciales serán las galas, una a la semana, que tan solo durarán 90 minutos ciñéndose específicamente a las actuaciones. «Que la cosa vaya rápida, por si los espectadores se quieren acostar pronto. Todo, música y concurso, al grano», explica Rubira, que también detalló que tras la gala «nos relajamos y comentamos», en referencia al programa postgala con presentador/a para analizar las actuaciones, entrevistar a los concursantes y al expulsado. Otra novedad es el magacín diario con presentador/a y colaboradores para descubrir el día a día de la academia, teniendo en cuenta que se podrá seguirlo que pasa 24 horas al día en el canal de Youtube. La academia estará ubicada donde siempre en Tarrasa, pero Rubira ha prometido que será «bastante más grande. Recuperamos el estudio dentro de la academia y habrá más luz natural y mucho verde; será ecosostenible».

Todo el programa podrá verse desde el principio sin descanso, ya que los castings se emitirán en Youtube y los suscriptores de la plataforma tendrán acceso a dos programas especiales con la selección de los 18 escogidos que participarán en la Gala 0 y los que de ahí se seleccionen finalmente para la academia de «OT». También para el público en Latinoamérica con más de 30 países en la lista de emisión. Para aquellos ilusionados con presentarse varias recomendaciones, acudir con agua y protección para el sol, y tener claro, como explica Rubira que «salimos a la calle y no buscamos; encontramos. Lo detecta Noemí y lo traemos a ‘‘OT’’». El ganador se llevará 100.00 euros y la proyección que ofrece «OT» y el universo Prime.

Los castings: «No acampéis la noche antes»

►Noemí Galera desveló en la rueda todos los detalles del casting que comienza en julio y en donde recomienda «no acampar el día antes» por los posibles problemas posteriores de afonía. Todas a las 10:00 de la mañana. Las fechas y ciudades son, en julio: 3 Barcelona, 6 Zaragoza, 10 Santiago de Compostela, 12 Bilbao y 17 Valencia. Tras un parón de vacaciones y «para votar», vuelven en septiembre: día 6 en Las Palmas de Gran Canaria,11 Málaga, 14 en Sevilla y 19 de septiembre en Madrid. Requisitos: mayores de 18 años con DNI o permiso de residencia, leerse las bases disponibles y cantar.