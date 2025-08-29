Joaquín Prat pesca en RTVE y arrebata a 'Mañaneros 360' una de sus más célebres colaboradoras

Hace justo un mes, a última hora de la tarde, el grupo Mediaset anunciaba una "revolución" en su franja vespertina con la llegada de uno sus grandes rostros a las tardes de Telecinco. Joaquín Prat abandonará en septiembre la sobremesa para ser el nuevo comandante de las tardes de Telecinco, que no ha sido de levantar el vuelo con 'TardeAR', que se despedirá de la pequeña pantalla cuando finalicé el verano. Telecinco apostará por rostros femeninos todos los programas de la mañana, ya que Patricia Pardo continuará al frente de 'Vamos a ver' en solitario mientras que Ana Rosa y Ana Terradillos seguirán siendo las maestras de ceremonias de 'El programa de Ana Rosa' y 'La mirada crítica' respectivamente. Este nuevo magacín de actualidad y crónica social de Telecinco tendrá como nombre 'El tiempo justo' y según adelanta en exclusiva El Televisero, Telecinco arrebatará para su mesa de debate político a la periodista, Gema Peñalosa, quien trabaja en El Mundo y colabora tanto en RTVE con 'Mañaneros 360' y en 'Y ahora Sonsoles'.

Una cara reconocida de la pequeña pantalla

Gema Peñalosa dará un paso importante en su carrera televisiva al dejar 'Mañaneros 360' para convertirse en uno de los rostros principales de la mesa de debate de 'El tiempo justo', programa presentado por Joaquín Prat. La periodista, reconocida por su trabajo en El Mundo, ha desarrollado una amplia trayectoria en el ámbito de los sucesos y tribunales, lo que le ha permitido consolidarse como una voz autorizada en estos temas. En los últimos años, Peñalosa ha ganado notable visibilidad en televisión, participando como colaboradora en espacios como el magacín de RTVE y en “Y ahora Sonsoles”, donde su estilo claro y directo le ha brindado gran reconocimiento. También ha tenido intervenciones puntuales en 'Horizonte', el formato de Iker Jiménez en Cuatro, donde abordó casos de gran impacto social. Su experiencia se extiende al ámbito editorial, ya que en 2022 publicó el libro 'Fuego', en el que reconstruye el conocido crimen de Benejúzar, donde Mari Carmen prendió fuego a 'el Pincelito', responsable de haber abusado de su hija en 1998