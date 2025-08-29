Lydia Lozano traiciona a sus antiguos compañeros de 'Sálvame' y regresa a Telecinco de la mano de 'De Viernes'

Este próximo lunes 1 de septiembre a las 15:30, TEN volverá a ser el hogar de la constelación 'Sálvame', que regresan a la pequeña pantalla tras el sonoro fracaso de 'La familia de la tele' en RTVE. El magacín de crónica social y prensa rosa estará liderado de lunes a jueves por María Patiño y los viernes por Carlota Corredera. Además, hay grandes nombres del mundo del corazón en el equipo del nuevo programa de La Osa Producciones como Belén Esteban o Marta Riesco. Quien no estará es Lydia Lozano, que da un paso al lado, diciendo adiós a sus míticos compañeros de 'Sálvame', para regresar en solitario a Telecinco después del polémico despido hace dos años. La tertuliana y especialista en crónica social y prensa rosa será nueva colaboradora de 'De Viernes', el magacín nocturno del prime time de la quinta noche de la semana liderado por Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Según avanza Informalia, Lydia Lozano será uno de los grandes reclamos de Telecinco en este nuevo curso 2025-2026, en el que buscarán darle la vuelta a la nefasta situación que vive la cadena principal del grupo Mediaset, anotando unas cifras paupérrimas en cuanto a audiencias. Además, la misma fuente informa que las negociaciones entre Telecinco y Lydia Lozano no están cerradas aún, ya que la colaboradora televisiva sigue concretando su regreso a la franja vespertina en la carretera Fuencarral, tramo televisivo que dominó de la mano de 'Sálvame' durante casi tres lustros. Su vuelta a la tarde sería de la mano de Joaquín Prat y su nuevo programa 'El tiempo justo'.

Un regreso esperado que fue un auténtico fracaso

Lydia Lozano se sinceró hace más de un mes en el podcast 'Mola mazo' con Óscar López, quien ha querido saber su opinión sobre el fracaso televisivo que ha sido la incursión de la constelación 'Sálvame' en RTVE con 'La familia de la tele', cuyos paupérrimos datos de audiencia provocaron que el ente público claudicará el programa el pasado 18 de junio. A pesar de la inversión inicial y de la expectación generada, la mítica contertulia de Telecinco ha sorprendido con su visión acerca del final del magacín vespertino de La 1, y admite que advirtió a sus compañeros que la televisión pública es un "terreno muy duro, con muchas líneas rojas". Según relató, les comentó a Valldeperas, Belén y Kiko Matamoros que el ambiente en la cadena pública era muy distinto al de una televisión privada, donde hay mayor libertad para expresarse. Lozano, que ya había colaborado en el programa ‘Mañaneros’, tenía claro que en RTVE hay muchas "líneas rojas" que no se pueden cruzar. A pesar de sus advertencias, sus compañeros no prestaron atención y se enfrentaron luego a las consecuencias. “Somos como caballos desbocados en una cuadra”, aseguró, para explicar cómo un grupo tan espontáneo y caótico no encajaba en un entorno tan controlado. Durante once meses, el equipo hizo y dijo lo que quiso, incluso hablando de otras cadenas o figuras como Pablo Motos, lo que para Lozano ya auguraba un final complicado. La periodista confesó en el podcast que llegó a desear que el programa terminara, ya que vivió momentos de gran incomodidad. Para ella, el público de La 1 no es el mismo que el de programas como ‘Sálvame’, y eso dificultó la aceptación. Además, reconoció que tanto ella como sus compañeros llegaron muy estigmatizados a ese nuevo proyecto.