Joaquín Prat recuerda su llamativo problema en un zoo de Madrid: "Me pegó una paliza..."

Joaquín Prat, reconocido amante de los animales, ha confesado recientemente en su programa 'Vamos a Ver' un impactante episodio que vivió en su infancia con un chimpancé en el zoológico de Madrid. La anécdota ha surgido a raíz del relato de una madre que ha compartido la experiencia traumática de su hijo de dos años, quien fue mordido por un perro mientras paseaba con su padre. Este incidente ha desencadenado una conversación sobre las interacciones con animales y el impacto emocional que pueden tener, especialmente en los niños.

El periodista de Telecinco, quien ha vivido varios incidentes con animales, ha aprovechado el momento para recordar la vez en que un chimpancé le atacó de forma inesperada, algo que dejó una huella en su relación con estos animales. "A mí un mono me pegó una paliza en el zoo de Madrid de aquí te espero. Sí, sí, un mono, un chimpancé. Una paliza que casi me mata", ha relatado entre risas, aunque ha admitido que el incidente pudo haber terminado de manera mucho más peligrosa. El presentador ha explicado que, aunque en su niñez sufrió mordeduras de otros animales como perros, no desarrolló un temor hacia ellos. Sin embargo, este enfrentamiento con el chimpancé sí le dejó una cierta aprensión hacia los primates. Además de este episodio, Prat ha revelado otra experiencia tensa con animales que le sucedió hace aproximadamente un año. En esa ocasión, se vio rodeado por un grupo de perros y reaccionó corriendo, algo que recomienda no hacer en esas situaciones. "A cualquiera que salga al campo en bici o a correr le ha pasado; tu primera reacción es salir corriendo. Mucha gente incluso lleva un palo para sentirse más segura en esos casos", ha comentado el presentador de Mediaset, destacando lo común de estos encuentros.

A pesar de estos episodios complicados, Joaquín Prat ha reiterado su amor y respeto por los animales. No obstante, esto no le ha impedido expresar su postura crítica ante algunos puntos de la Ley de Bienestar Animal, que considera "inapropiados". Para el presentador, el respeto y cuidado de los animales debe equilibrarse con la seguridad y el bienestar de las personas, una postura que defiende como amante de la naturaleza y de la convivencia responsable entre humanos y animales.

Por otra parte, Joaquín Prat también ha protagonizado esta semana un momento inesperado en pleno directo de 'Vamos a Ver', cuando ha tenido que abandonar el programa debido a una "urgencia doméstica" relacionada con sus hijos. En medio de un acalorado debate sobre una denuncia de acoso sexual que involucraba al político Íñigo Errejón, Prat se ha levantado de su silla del plató, dejando la conducción en manos de sus compañeras Patricia Pardo y Verónica Dulanto. "No es nada reseñable, pero tengo que dejar el programa", ha explicado, antes de añadir con una sonrisa que se trataba de “cuestiones domésticas” y que se reincorporaría en el próximo programa, aunque para sorpresa de sus compañeros y de los espectadores, el periodista acudió antes de cerrar la emisión del viernes.