José Mota expone su teoría más surrealista en 'El Hormiguero': "El inglés es un idioma inventado"

El cómico y actor José Mota, que protagoniza la comedia "Por tus muertos", visitó anoche 'El Hormiguero'. En la película, que llega a los cines el viernes 8 de marzo, el humorista manchego da vida al fundador de un grupo de rock de los 80 que sigue empeñado en ser una estrella aunque a sus conciertos ya no acuda nadie, y al que se le presenta la oportunidad de dar un gran concierto con la condición de que, 30 años después, reúna a los componentes originales de la banda.

"Mi personaje, Miguel, trama algo por debajo, porque a él lo que le interesa es su propia carrera. Acepto el reencuento con tal de que me graben un disco en solitario", explicó José Mota sobre su papel. "Es reencontrarse con presentes distintos y pasados compartidos; un proyecto muy bonito", afirmó sobre "Por tus muertos".

Le caracterizaron como a Fito Cabrales, "a fin de poder contar de la manera más cómoda posible las cosas que tenía que expresar mi personaje. No me reconocía ni yo mismo. Lo propuso el director, Sayago Ayuso", explicó el humorista. Grabaron, además, en un lago haciéndolo pasar por el Mar Menor: "Había muy poca agua, y una señora con su tractor nos cortó una escena 6 ó 7 veces".

"¿Por qué no le pones a la tarjeta 'cansino' en vez de platino?", le propuso Mota a Motos a continuación haciendo referencia a su 16ª visita a 'El Hormiguero'.

El ex de Cruz y Raya viaja mucho y tiene una propuesta para aprender inglés: "Hay que acantonarse en el español. El inglés es un idioma inventado, en cuanto se van las visitas hablan como tú y como yo", afirmó este haciendo gala de su surrealista humor manchego.

Hay veces que Mota hace trampas, la teória del aquí y el ahora, que toca el piano pero no, "porque lo importante es impresionar a las visitas, hacer que sabes. Tengo un amigo que es experto en leerse las solapas de libro. Yo estuve año y medio estudiando solfeo pero no me dio tiempo para nada; le pedí a mi profesora que me enseñara los primeros acordes de 'Hijo de la luna'... La gente flipa".

José es un humorista a tiempo total: "El humor hay que llevarlo a pie de calle. Un amigo se casó, el mago More, y el dilema es o sobre o dinero; yo me fui a la oficina fotocopié billetes de 50 por una cara y rellené el sobre con 20 de ellos. Cuando terminó la boda y le dí el dinero, midió el grosor, insistiendo que no hacía falta, pero no soltaba. Para salir de allí tuvo que tirar de insultos. A los cinco minutos nos llama cabreados. Doble sorpresa".