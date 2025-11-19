Juan del Val confirma en 'El Hormiguero' su récord de ventas tras las críticas por el Premio Planeta

Pablo Motos abrió este martes la mesa de actualidad de 'El Hormiguero' con una revelación que situó en el centro a Juan del Val y a su novela 'Vera, una historia de amor', ganadora del Premio Planeta 2025. El presentador aseguró que el libro del escritor ha logrado el mejor arranque de ventas en los cinco primeros días de la historia del galardón, un dato que destacó sin ofrecer cifras concretas, pero subrayando su relevancia: “Dato mata relato”, afirmó.

Motos justificó que compartía este récord por cómo, según él, se habían “metido mucho” con Del Val desde que obtuvo el premio. El autor, presente en la mesa, confirmó el logro y agradeció que se hiciera público: “Llevas razón, esto ha sucedido. Gracias por decirlo. Es un dato objetivo. Al final, lo importante es la realidad y, lo importante, insisto una vez más, es la gente”.

Desde que se anunció su victoria en el Planeta, Del Val se ha visto envuelto en un aluvión de críticas y comentarios que cuestionan tanto su triunfo como los criterios del premio. Uno de los más sonados fue un mensaje de Bob Pop, que el novelista calificó esta semana de “absolutamente lamentable”.

Pese a la polémica, el clima en 'El Hormiguero' fue más distendido. Rubén Amón recurrió a la ironía para sumarse a la conversación y lanzó una petición jocosa al escritor: “Dale las gracias a los detractores, que sin ellos no hubieras llegado tan lejos”. Del Val recogió el comentario entre risas, se llevó la mano al pecho y dedicó un mensaje a quienes más le critican: “Os necesito”.

El éxito de ventas de 'Vera, una historia de amor' llega en un momento en el que las audiencias televisivas también estaban en el aire. Mientras la selección española brillaba en La 1 con un 29,4% de share, programas como 'La isla de las tentaciones' (9,5%) o el propio 'El Hormiguero' (14,4%) notaron el impacto de la competición. Aun así, la conversación sobre el récord de Del Val logró imponer su peso mediático dentro del programa.