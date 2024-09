Juan del Val llama "guarrería" a las relaciones abiertas

El dicho dice que tres son multitud y para Juan del Val una "guarrería". El escritor y colaborador televisivo se mostró franco en "La Roca", el magazín vespertino de laSexta que dirige y presenta su mujer Nuria Roca, que tras lanzarle una pullita previa, en esta ocasión la dejó aliviada sabiendo que su pareja, desde casi tres décadas, está totalmente en contra de las relaciones abiertas.

Postura clara contra el poliamor

La monogamía y el poliamor se presentaron de forma inofensiva en el desarrollo del programa de Atresmedia, siendo preguntado por la colaboradora Laura Arribas, que quiso conocer de primera mano la opinión de sus compañeros acerca de dicha cuestión, siendo la más llamativa y sonora la de Juan del Val que, ante la atenta mirada de su mujer, no dudó en atacar sin paliativos las relaciones "modernas", que abren la pareja a terceras personas. "Estoy totalmente en contra de la pareja abierta; las parejas que verdaderamente se quieren tienen que ser monógamas, porque lo otro nos convierte en animales. No se puede tolerar, esto de que la gente viva como le de la gana. Las parejas tienen que ser siempre fieles, desde el principio hasta el final, porque lo demás es una guarrería", así de tajante contestó el escritor, dejando ni ápice de duda a Nuria Roca sobre la respuesta que le daría si ella le pidiera abrir su relación.

Despejan dudas

Nuria Roca y su marido, Juan del Val, han hablado abiertamente sobre su concepto de fidelidad y las relaciones de pareja, desmitificando rumores que los han rodeado desde hace años. En 2023, tras especulaciones sobre su supuesta relación abierta, la presentadora aclaró: "Yo estoy a favor de las relaciones que saben que son abiertas, porque el problema es que la mayoría no lo sabe". Del Val complementó esta idea, diciendo: "Claro, es que eso es una infidelidad". La pareja, casada desde el año 2000, ha defendido que su relación no es más abierta que la de cualquier otra. "Todas las relaciones son abiertas porque a todas les pueden pasar cosas", explicó Roca, quien además expresó que le parecería natural que su marido sienta deseo por otras personas, señalando que "si no, estaría muerto". Del Val, por su parte, aseguró que la fidelidad es un tema al que la sociedad da más importancia de la que merece, declarando que para él "es una gilipollez" y que no le otorga ningún valor.