Juan del Val sorprende al elegir a Irene Montero como la mujer con la que "se casaría"

La última visita de Juan del Val al pódcast 'Ac2ality' dejó una batería de titulares gracias al popular juego de "casarse, acostarse o mandar a una isla desierta". El escritor no esquivó ninguna pregunta y, ante la terna formada por Irene Montero, Yolanda Díaz e Isabel Díaz Ayuso, respondió con absoluta naturalidad. Aseguró que podría acostarse "con cualquiera de las tres" porque "cada una tiene un atractivo distinto", aunque finalmente se mojó: "Me casaría con Irene Montero, me acostaría con Ayuso y mandaría a una isla desierta a Yolanda Díaz", explicó entre risas, dejando claro que no había vivido ningún episodio similar en la vida real pese a las bromas del entrevistador.

Juan del Val desata titulares al elegir "casarse" con Irene Montero

Las preguntas siguieron y Del Val escogió sin dudar a Pedro Sánchez como la persona con la que tendría relaciones, diciendo que es "el más guapo, sin discusión". Sobre Ábalos y Puigdemont, aseguró que los mandaría juntos a una isla. En el turno de Rosalía, Aitana y Lola Índigo, dijo que se casaría con Rosalía, se acostaría con Lola Índigo y que le sabe mal dejar fuera a Aitana, a quien ve como "muy joven" para este tipo de juego.