Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025: "Un millón de euros suena muy bien"

Juan del Val se proclamó ayer ganador del Premio Planeta 2025 por su libro 'Verá, una historia de amor'. Él es sin duda, uno de los escritores más mediáticos de nuestro país, gracias a sus apariciones en los platós de Antena 3 y laSexta como contertulio de 'El Hormiguero' y 'La Roca', el magacín vespertino del fin de semana que lidera su mujer Nuria Roca. Juan del Val ha atendido hoy a 'Espejo Público' tras conquistar el galardón literario, asegurando que el premio en metálico de un millón de euros, "suena muy bien".

Juan del Val: “Verme aquí me parece casi un milagro”

Juan del Val expresó su profunda emoción tras alzarse con el Premio Planeta 2025, asegurando que vivir este momento ha sido “una cosa tan fantástica que les pasa a los demás, pero no a mí”. El escritor confesó que siempre había soñado con estar en ese escenario: “Tú, cuando ves subir a un compañero, piensas qué maravilla poder estar ahí. Es un sueño que dices: algún día a lo mejor se produce, aunque parece imposible. Y de repente, ayer me pasó a mí. Fue un milagro que decidí disfrutar al máximo”. Con la resaca de la celebración aún presente, añadió: “Es una emoción permanente que casi no puedes exteriorizar demasiado. Terminamos a las dos y pico de la madrugada y a las siete ya estábamos haciendo entrevistas. Es una satisfacción tan enorme que es irreconocible, porque no ha pasado nunca antes ni volverá a pasar. Si tengo que definirlo con una palabra, es emoción”, comentó el escritor.

Nuria Roca y Juan del Val. Gtres

Durante la entrevista, también recordó su pasado humilde y el camino que lo ha llevado hasta este reconocimiento: “Verme aquí me parece casi un milagro y creo que tengo que recordar momentos donde mi vida estaba completamente destinada al fracaso. Fueron años de polvo, de hormigón, de obras, de tierra. Y ahora me veo aquí y creo que es la mejor manera de comprender lo mejor que tiene la vida: que nunca se sabe”. Reconoció que el millón de euros del galardón “suena muy bien”, pero insistió en que lo importante es la evolución vital: “Creo que la vida es muy bonita porque nunca se sabe, y eso se refleja en mis novelas: lo inesperado, el cambio, la evolución de las personas”. Finalmente, tuvo un momento muy emotivo al dedicar el premio a su esposa: “Este premio es para una persona que es Nuria, porque sin ti esto sería imposible, porque sin ti nada tiene sentido. Cada vez que te miro, llevo casi 30 años mirándote, descubro la suerte que tengo. Eres mi vida. Te quiero”. Emocionado, admitió que “me costó terminar” su discurso, y explicó que prefirió dejar la dedicatoria para el final “porque sabía que la emoción se iba a apoderar de mí, pero era algo que me apetecía compartir con la gente, eso que nos une”.