Toñi Moreno se derrumba al ver en pleno directo el reencuentro de un padre y una hija tras la DANA

España sigue conmocionada por la tragedia que la DANA ha dejado a su paso. Ya se contabilizan más de 150 fallecidos, una cifra terriblemente alta que, por desgracia, seguirá creciendo en las próximas horas. Los daños materiales, además, son incalculables y se espera que las zonas más afectadas de la provincia de Valencia tarden meses o incluso años en recuperar la normalidad.

Pese a este escenario desgarrador, también se producen momentos esperanzadores que sacan una sonrisa en medio de la tragedia. Las cámaras del programa “Hoy en día” de Canal Sur han sido testigos de uno de ellos. La reportera Ana Hinestrosa ha relatado en pleno directo el encuentro entre Verónica y Juan Antonio, una hija y un padre que han estado incomunicados desde el 29 de octubre por la tarde, cuando se desató la fatal tormenta.

“Verónica venía por la calle y acaba de localizar a su padre, que justo venía por la otra calle”, cuenta entre lágrimas la reportera. “Mi padre vive aquí, pero como no funcionan los teléfonos, no sabía dónde estaba. No he tenido noticias de él hasta hoy. No podía salir de mi portal porque tenía fango y coches hasta ahora”, dice la afectada, también llorando.

Un momento que ha emocionado no solo a la reportera, sino a Toñi Moreno, la presentadora que desde el plató ha observado en pleno directo el reencuentro entre un padre y una hija.

Un momento que Moreno ha querido compartir en sus redes sociales, seguido de una reflexión sobre la tragedia y su forma de entender la profesión: “No entiendo el periodismo sin tomar partido hasta mancharse. Mi alma y mis pensamientos con todas las víctimas, con todos los hermanos valencianos…”.

“Milagros” como este se han repetido a lo largo de la jornada. También en el programa de Toñi Moreno ha intervenido una de las supervivientes de la DANA. Su vídeo siendo arrastrada por la corriente se viralizó en redes sociales y la brutalidad de las imágenes llevaba a pensar en lo peor, pero la mujer logró sobrevivir y hoy puede contar su historia. “Nadie se puede imaginar lo que fue vivir aquello. Estoy viva de milagro. Me tuve que soltar del árbol al que estaba agarrada, y fue cuando el agua empezó a arrastrarme. Me salvó que la puerta de un portal se rompió y entré dentro y ahí los vecinos me salvaron”, cuenta Conchi Serrano. Testimonios que arrojan algo de luz a un panorama desolador que ha dejado consternado a todo un país.