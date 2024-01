Kiko Matamoros declara la guerra a la edad con este nuevo retoque estético

Aunque acaba de cumplir 67 años, Kiko Matamoros ha logrado mantenerse en forma gracias, en parte, a la actividad física. El que fuera colaborador de "Sálvame" práctica mucho deporte para conseguir su tonificado cuerpo, pero también confía en otros recursos para complementar con el ejercicio y conseguir una imagen de 10. No esconde que se ha sometido a varios retoques estéticos, e incluso lo promociona a través de sus redes sociales.

Kiko Matamoros ha declarado la guerra a la edad y acaba de pasar una vez más por "chapa y pintura" para rejuvenecer su aspecto. En esta ocasión, ha confiado en el doctor Alejandro Valenzuela y se ha puesto en sus manos para someterse a un nuevo retoque: "Me han hablado muy bien de lo que haces y de cómo trabajáis, y verdaderamente quiero que me recomiendes lo que tu pienses que me va a venir mejor".

Tras un reconocimiento, el doctor Valenzuela ha determinado que se debe trabajar "el tercio inferior de la cara, que es donde notamos que hay un poquito de flacidez". El tratamiento que mejor se adapta a las necesidades de Matamoros son los hilos tensores: "Tenemos varios productos para tratar la zona, pero los más adecuados en tu caso son los hilos espiculados".

El tratamiento, al que muchos denominan lifting sin cirugía, tiene una duración de entre ocho y doce meses, y entre sus beneficios se encuentran que aumenta la elasticidad de la zona, con lo que la piel se ve más tersa y más firme, y, además, se consigue marcar la zona mandibular.

Aunque depende de la clínica y el profesional al que se recurra, el precio medio del tratamiento de hilos tensores en España es de unos 530 euros, pero es posible que, en el caso de Kiko Matamoros, haya llegado a un acuerdo con el doctor Valenzuela a cambio de publicitar sus servicios a través de sus redes sociales, donde cuenta con más de 490.000 seguidores solo en Instagram.