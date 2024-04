¿Podría 'Supervivientes' invalidar la expulsión de Laura Matamoros?

El destino de Laura Matamoros en 'Supervivientes 2024' podría dar un giro inesperado después de su reciente expulsión, generando una ola de especulaciones en redes sociales sobre su eventual retorno al concurso de Telecinco.

La sorprendente eliminación de Laura Matamoros en el último televoto, de la gala del pasado domingo, desencadenó un gran revuelo entre los seguidores del reality, ya que pocos esperaban que la concursante fuera superada por Arantxa del Sol. Sin embargo, en redes sociales surgieron rumores de que su expulsión podría ser invalidada por una razón de peso. Durante la última entrega de 'Conexión Honduras', la presentadora Sandra Barneda adelantó que esta semana estaría llena de importantes "giros" y "sorpresas", manteniendo en vilo a la audiencia sobre los acontecimientos por venir en el programa.

Uno de estos giros se reveló al finalizar la gala, con el anuncio de la unificación de Playa Limbo, lo que resolvería el misterio que rodeaba a las diferentes áreas del programa: Playa Condena y Olimpo. Aunque Barneda no ofreció más detalles para mantener la intriga, se especula que este no sería el único cambio importante que iba a tener lugar durante las próximas galas del concurso. En las últimas horas, ha cobrado fuerza en redes la hipótesis de que Laura Matamorospodría permanecer en la isla para cubrir el hueco dejado por Carmen Borrego, quien abandonó el concurso haces una semanas y cuyo puesto no ha sido ocupado desde entonces a pesar de que no le han faltado pretendientes: Nagore Robles, Makoke o Finito de Córdoba.

Esta teoría sugiere que el televoto que llevó a la expulsión de Matamoros sería invalidado, permitiéndole regresar como concursante de pleno derecho. Además, un detalle revelador es que la nota de prensa de Mediasetno menciona la vuelta y entrevista de Matamoros en 'Tierra de Nadie', como ha sido habitual con los concursantes expulsados anteriormente. Si bien estas especulaciones han alimentado la expectativa entre los seguidores del programa, solo la emisión de 'Tierra de Nadie' de este martes con Carlos Sobera podrá confirmar o desmentir esta hipótesis.