El presentador gallego Roberto Vilar crea una nueva productora a su nombre

A lo largo de los últimos años, algunos presentadores de televisión han optado por crear sus propias productoras. El ejemplo más mediático es el de Pablo Motos que creó en 2007 la compañía de entretenimiento 7yacción junto a Jorge Salvador. Una práctica de la que no es ajeno el presentador gallego Roberto Vilar, que desde 2007 cuenta con Destino Bergen, pero que en la actualidad ha constituido una nueva empresa de producciones.

Según el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), publicado este jueves 16 de octubre, y que ha recogido el grupo de información especializada 'Economía Digital', el presentador que en 2018 saltó a la noche de Antena 3 con 'La noche de Rober', creó la sociedad limitada Tunai Producciones el pasado 11 de septiembre.

Un nombre que evoca directamente a la marca de su formato más exitoso en la Televisión de Galicia (TVG), 'Land Rober - Tunai Show', y que podría estar relacionado con la intención de la nueva compañía de gestionar o producir en el futuro los contenidos derivados o la explotación de su programa insignia.

Asimismo, el conductor aparece como administrador único de esta empresa constituida con un capital social de 3.000 euros y cuyo objeto social apunta a la realización de "actividades de producción de programas de televisión".

El movimiento empresarial de Vilar responde a una estrategia de diversificación y consolidación de su marca personal en el sector. A pesar de su breve paso por el prime time del principal canal de Atresmedia, la trayectoria del cómico de Xove se ha cimentado sobre un éxito ininterrumpido en el panorama autonómico.

Programas como el veterano 'Land Rober' y su evolución a 'Land Rober - Tunai Show' en TVG lo han convertido en uno de los comunicadores más respetados y con mayores índices de audiencia de la comunidad, obteniendo incluso reconocimientos como el Premio Iris de la Academia de Televisión.