Lola Mencía se defiende en "Socialité" del acaso recibido en redes tras su desliz

No están siendo días fáciles para Lola Mencía. La joven leonesa de 28 años forjó una carrera en el mundo de los realities gracias a su participación en "Mujeres, Hombres y Viceversa", "La isla de las tentaciones" y "Supervivientes" (tanto edición estándar como la reciente All Star). Su vida ligada a los programas de televisión de Mediaset le ha permitido la oportunidad de sincerarse en unos de los espacios del grupo de comunicación de la carretera de Fuencarral. "Socialité" dio voz y mostró la versión de Lola Mencía tras su reciente polémica, al ser denunciada por el Seprona de la Guardia Civil al incumplir las normas del Parque Nacional de Ordesa.

Un asedio en redes

Un video en sus redes sociales levantó resquemor en las oficinas de la Guardia Civil en Huesca, que no dudaron en denunciar a la joven veterinaria de profesión. Según elDiario.es, el cuerpo de seguridad del Estado impartió una denuncia a tres personas por bañarse en las proximidades de la cascada "Cola de Caballo" y una de las pozas de las "Gradas del Soaso", además de introducir a perros sueltos en el lugar, sin el bozal correspondiente. Ante esta información revelada, la ex concursante de Mediaset ha recibido una gran oleada de insultos en redes sociales y ha aparecido en el programa "Socialité" para dar su versión de los hechos, defendiéndose y admitiendo que está viviendo días complicados por un continuo asedio contra su persona en redes sociales.

"Al entrar sí que vimos el cartel con las normas y nosotros llevamos a los perros todo el tiempo atados, hasta que llegamos a la cascada gigante y los soltamos. Como no había gente por allí, decidimos soltarlos cinco minutos, porque como digo no había nadie. No me he bañado en la cascada. Estaba empapada porque cayó una tormenta horrible y nos mojamos enteros. Estábamos en la orilla", fueron las declaraciones de Lola Mencía, que comentó que la cosa no ha quedado ahí y que ha continuado en sus redes personales. La gente está totalmente fuera de sí, diciendo que no me quieren por la zona, que no quieren turistas así. No puedo ni entrar en Instagram porque todo son insultos y descalificaciones. Me dicen que soy una delincuente y que estoy destrozando la biosfera. Nos están dejando a mi novio y a mí reseñas falsas negativas en nuestros negocios para hacernos daño", espetó finalmente Lola, que se ha mostrado bastante afectada por toda la situación que está viviendo.