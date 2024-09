«López y Leal contra el canal», guerra abierta en la casa de Antena 3

Cuando todavía no ha comenzado el cole, o no para todos, y las pantallas siguen sorprendiéndonos con nuevos formatos o los mismos, pero con distintas maneras de sacar jugo a los fuegos artificiales con el fin de asegurarse la fidelidad del espectador, Antena 3 se saca un nuevo as de la manga para esta noche a las 22:45. O lo que es lo mismo, después de que Pablo Motos y las hormigas hagan de las suyas en la temporada diecinueve de «El Hormiguero», que ha vuelto a la pantalla en directo cada noche esta misma semana. Se acabaron las vacaciones, al menos para los presentadores favoritos de la audiencia.

El nuevo programa de Atresmedia sorprende. Reunirá a dos caras muy conocidas de la casa de Atresmedia: Roberto Leal e Iñaki López. Se trata de la adaptación el exitoso formato internacional «Beat the Channel», que se estrena bajo el nombre «López y Leal contra el canal», un nuevo programa de entretenimiento que pondrá a prueba las habilidades de estos dos habituales de la pequeña pantalla. A estos dos conocidos se suma otro rostro que nos acompaña desde hace tiempo en distintos formatos y será Eva González quien presente, la maestra de ceremonias y no solo eso, sino la encargada de controlar que se cumplen las normas del programa. Que no son pocas y relevantes para el desenlace.

En este caso y como ya se avisa en el nombre del programa, Roberto Leal e Iñaki López jugarán como un equipo y se enfrentarán en cada entrega a una serie de retos físicos y mentales. Al final de cada programa se elegirá si ellos ganan o pierden contra la cadena. Si resultan ganadores tendrán un valioso y preciado tiempo delante de la cámara para poder hacer y decir lo que quieran. Si pierden, sin embargo, se deben poner a las órdenes de la cadena durante un día completo. Y ver qué ocurre. ¿Cuáles serán los caprichos que tienen preparados para que lleven a cabo Roberto e Iñaki?

La idea original de este formato proviene de Alemania, donde se estrenó en 2019 con mucho éxito. Tanto que ya lleva seis ediciones y sigue contando con el respaldo de la audiencia al alcanzar cuotas superiores al 20%.

«Beat the Channel» ha sido un programa muy premiado y dado su éxito se ha exportado a diversos países, entre los que se encuentran Francia, Portugal, Bélgica y Países Bajos.

Pero indaguemos un poco más en la letra pequeña de este formato revolucionario. Este programa sigue el tono familiar de la casa, con humor y diversión. Y no van a ser las de Eva, Roberto e Iñaki las únicas caras conocidas que vamos a ver. Otros rostros serán los que enfrenten a Leal y López en las distintas pruebas.

En el arranque de cada entrega, Roberto Leal e Iñaki López sabrán el castigo al que se enfrentarán si no pasan la prueba. A partir de ese momento, tendrán que hacer frente a cinco pruebas distintas. De las cinco, una siempre se realizará en el exterior. Ganar o perder estas pruebas les dará ventaja en la gran prueba final. Será en esta en la que se lo juegan todo.

Atresmedia tiene en sus manos formatos que han sido y son reconocidos de manera internacional por el gran éxito que los ha acompañado a lo largo de los años, como «Drag Race», «La ruleta de la suerte», «Pasapalabra», «¿Quién quiere ser millonario?», «Atrapa un millón» o más recientemente «El 1%».

Además, en Atresmedia Televisión ha nacido uno de los formatos internacionales de mayor éxito de los últimos años: «Tu cara me suena», que temporada tras temporada da alegrías a la cadena. El talent show cerró su undécima temporada como el tercer programa más visto de la televisión en este curso. Ya hay que esperar poco para saber qué ocurrirá con López y Leal. ¿O palmará la cadena?