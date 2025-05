La mala relación entre 'Andy y Lucas', protagonista en 'Fiesta'

Hace una semana, tal y como os hemos contado en LA RAZÓN, los protagonistas del programa de Telecinco, 'Fiesta', fueron el dúo musical 'Andy y Lucas'. Toda la conversación surgió tras una supuesta pelea entre ambos tras un concierto. Tal revuelo generó esa información, que el propio Lucas entró por teléfono en el contenido presentado por Emma García.

Durante su intervención, el artista español desmintió todas las informaciones que habían sido reveladas durante ese fin de semana y fue muy tajante al respecto: "Esa noticia es un bulo". A pesar de su contundencia, el programa de Telecinco ha querido seguir indagando en esta cuestión y ha tenido la oportunidad de hablar con una persona cercana a ellos.

Nueva versión sobre lo sucedido

De hecho, el programa presentado por Emma García comenzó el bloque en el que abordaron este asunto con la siguiente pregunta: "¿Es cierto que 'Andy y Lucas' tienen mala relación?". Para poder responder a esta pregunta de una manera más certera, el contenido ha conseguido hablar con un testimonio muy relevante al respecto.

"Yo he visto que han llegado en coches separados a los conciertos y han estado separados en los camerinos y, al salir, ya se han puesto juntos como si nada, a echarse fotos con sus fans. Después, en ningún sitio coincidían, y esto ha así durante muchos años", explicó el confidente, que según la cadena, es una persona muy cercana al dúo musical.

Una relación "rota"

Además, esta persona, sobre la que no se dijo su nombre ni se visualizó su cara, añadió: "Luego aparentan llevarse bien, ¿qué van a hacer? Tienen una imagen que mantener, tienen que mantener sus conciertos. No me sorprende que se hayan podido pegar, en absoluto. O sea, más de una vez ha pasado eso, más de una vez me consta que han podido llegar a las manos".

De hecho, puntualizó: "Los dos tienen bastante carácter y tienen formas de ver la vida muy diferentes. Lucas se echó la responsabilidad encima porque Andy es muy exigente, pero al final ha llegado un momento en el que no se soportan. No hay absolutamente ninguna buena relación fuera de los conciertos". Por último, concluyó: "O sea, la relación está rota".