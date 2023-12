Malú habla en 'El Hormiguero' de su hija con Albert Rivera: "Bonita, linda y cariñosa"

'El Hormiguero' empezó anoche la semana con la visita de la cantante Malú, que ha publicado un nuevo disco, titulado "A todo sí", con el que conmemora sus 25 años en la música. El álbum recoge los mejores temas de toda su carrera, reinterpretados al lado de grandes artistas como Luis Fonsi, Pablo Alborán, Vanesa Martín y Ana Mena.

¿Cuál es el último pensamiento de Malú antes de salir a un concierto? "Lo más importante es que salga todo bien; tener ese temple: eso es lo que pido: temple. Con el tiempo he aprendido que con el temple puedes salir de lo malo, equilibrar".

¿Y el mensaje de su nuevo disco? "Darle una vuelta a mis canciones, volverlas más frescos; coger una canción hecha y que cada uno de los colaboradores pudiera hacerla suya. Para mí este ha sido un ejercicico grande de solidaridad y belleza por parte de mis compañeros". Se llama "A todo sí" "porque estoy en un momento de mi vida en el que digo a todo que sí, no que sí a todo".

Alejandro Sanz "no tuvo opción a elegir canción: tenía que ser aprendiz" (el tema, primer gran éxito de Malú, lo compuso él). "Es complicado conseguir que tantos compañeros estén contigo en un momento así", confesó la artista.

La cantante madrileña se ha montado un estudio en casa: "Cuando conocí el estudio de Alejandro Sanz me quedé hundida", bromeó la coach de 'La Voz'; "pero el mío tiene una energía muy bonita".

Otra de las canciones la graba con Luis Fonsi: "Es un tío estupendo, lo adoro". Pero ¿qué hay de su bloqueo al cantante de "Despacito" en 'La Voz'? "Le di sin querer; estaba tan emocionado que me apoyé en la mesa y dije '¡mierda!'", zanjó la cantante, hija de Pepe de Lucía.

En otro orden de cosas, la hija de Malú (y Albert Rivera ) ha cumplido 3 años: "Está para morirse; es la tía más bonita que yo he visto en mi vida: bonita, linda y cariñosa. Está muy graciosa: el otro día me echó una bronca y me obligó a irme a lavarme la cara porque me había echado una crema que no le gustaba cómo olía".

¿Canta la hija de Malú? "Sí, está muy graciosa. Ahora canta un poco como Macaco.