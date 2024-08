Manu se despide emocionado de Vicky tras su eliminación en 'Pasapalabra'

En un momento cargado de emoción, Manuel Pascual, concursante de 'Pasapalabra', se ha despedido de su compañera y rivalVicky del Cerro tras más de cincuenta enfrentamientos en el popular programa de Antena 3. La partida de Vicky, que acumuló 32.400 euros a lo largo de sus 52 programas, marcó el final de una era para los espectadores y los participantes del concurso.

Manu, visiblemente emocionado, dedicó unas palabras a Vicky antes de enfrentarse a su primer "Rosco" contra el nuevo concursante, Javi Cermeño. "Es la relación con ella dentro del programa, fuera... es una persona excelente y me he quedado un poco en shock", expresó el madrileño, resaltando la profunda conexión que desarrollaron durante su tiempo juntos en el programa. "Ha pasado a la historia de 'Pasapalabra' y sin ella, mi experiencia no habría sido igual", añadió, destacando la importancia de su compañera en su recorrido personal en el concurso. Manu también afirmó que la considera "una amiga para siempre", mucho más allá del contexto televisivo.

El concurso, conocido por sus intensos duelos de conocimiento, vio a Vicky caer en 'La Silla Azul', una prueba de eliminación directa, frente a Javi Cermeño. El murciano, quien trabaja como auxiliar administrativo, fue presentado como un gran seguidor del programa que presenta Roberto Leal. En su primera aparición, dedicó su participación a sus padres, expresando su gratitud por el apoyo recibido.

Javi y Vicky en 'Pasapalabra' Atresmedia

En 'La Silla Azul', Javi eligió la letra H, mientras que Vicky se quedó con la C. La tensión creció cuando Vicky, enfrentada a preguntas sobre términos de póker y desastres naturales, cometió dos errores. En primer lugar, no pudo identificar la respuesta 'color' para "reunión de cinco cartas del mismo palo" y luego se equivocó al responder 'calamidad' en lugar de 'cataclismo' a la pregunta sobre una "gran catástrofe producida por un fenómeno natural". Estos fallos resultaron en su eliminación, dando paso a Javi como nuevo integrante del equipo azul.

Javi, en su primer enfrentamiento con Manu, mostró un gran desempeño, quedando a tan solo tres letras de llevarse el bote. Ante la pregunta de Roberto Leal sobre qué haría si ganara el premio mayor, Javi confesó "no haberlo pensado", pero mencionó que probablemente "ahorraría una parte y usaría otra para viajar por España", destacando su deseo de conocer más ciudades y pueblos del país.