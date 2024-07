¿Por qué se ha emocionado Roberto Leal en 'Pasapalabra'?

En su último programa en Antena 3, 'Pasapalabra' ha recibido a un nuevo grupo de invitados entre los cuales ha destacado la presencia de Rosa López. La cantante, conocida por su participación en la primera edición de 'Operación Triunfo', se mostró muy emocionada de volver al programa y de reencontrarse con el presentador Roberto Leal.

Durante los primeros minutos del programa, tras ser presentada como apoyo para la concursante Vicky, Rosa expresó su cariño hacia Leal de una manera muy efusiva. “Estoy in love de verte. Me siento muy orgullosa de ti. Me da mucha alegría verte así de bien”, comentó con una sonrisa, demostrando el afecto que siente por el presentador del concurso de Atresmedia, con quien también compartió pantalla en la tercera edición de 'El Desafío'. La artista continuó elogiando al presentador, resaltando su alegría por verlo bien y refiriéndose a él con el cariñoso apodo "Robertico". Además, saludó a la familia de Leal y a sus mascotas, destacando el cariño que siente por él. Roberto Leal, visiblemente conmovido, respondió de forma afectuosa, bromeando sobre "comerle la cara" y prometiendo "un abrazo" más tarde.

Por otra parte, Rosa brilló en la prueba de La pista musical, donde los concursantes deben identificar canciones a partir de fragmentos instrumentales. Enfrentándose a Manel Loureiro, Rosa inicialmente tuvo dificultades para reconocer la canción. Ni la melodía ni una línea recitada por Leal, "tus besos por mi cuerpo me encienden día a día", le dieron pistas suficientes. Sin embargo, fue en la tercera oportunidad cuando Rosa logró identificar la canción “Soy lo que me das” de Chenoa, su excompañera de 'Operación Triunfo'. Aunque no recordó la letra exacta, pudo entonar la melodía y, con ello, aseguró los puntos para su equipo, el naranja.