Millie Bobby Brown abraza lo sobrenatural con una nueva serie en Netflix tras el final de 'Stranger Things'

'Stranger Things' no será la única ficción sobrenatural en la que actúe Millie Bobby Brown. La actriz británica, que se despedirá del personaje de Once a finales de 2025 cuando se estrenen los últimos capítulos de la serie de los hermanos Duffer, será la protagonista y productora ejecutiva de 'Prism'. La serie se basa en la historia del mismo nombre desarrollada por el guionista Nick Shafir y publicada en la revista 'Assemble Artifacts'.

Según ha informado el medio estadounidense 'Deadline', Brown se meterá en la piel de Cassie, una mujer con la habilidad única de comunicarse con las apariciones, que debe descubrir la causa de un fenómeno recién descubierto que hace que aparezcan fantasmas, denominados "visitantes", en todo el mundo antes de que sea demasiado tarde.

La producción no solo destaca por el regreso de Brown al género sobrenatural, sino también por el equipo detrás de cámaras. 'Prism' cuenta con el respaldo de Joe y Anthony Russo, directores de las películas más taquilleras del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), a través de su productora AGBO.

De esta forma, la colaboración de Brown con los hermanos Russo se extiende después de haber trabajado juntos en la película de ciencia ficción de Netflix, 'The Electric State'. Asimismo, la aclamada actriz Rachel Brosnahan, conocida por su papel como Lois Lane en el 'Superman' de James Gunn, compartirá despacho con la intérprete británica como productora ejecutiva.

El desarrollo de 'Prism' consolida la ya fuerte y exitosa relación de Millie Bobby Brown con Netflix. Tras el inminente final de 'Stranger Things', la plataforma se asegura retener a una de sus estrellas más valiosas y rentables, cuyo poder de atracción de audiencia ha quedado demostrado con otros títulos originales de la plataforma como la saga 'Enola Holmes'.