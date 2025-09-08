Mar Flores revoluciona con su autobiografía el plató de 'El Hormiguero'

'El Hormiguero' ha iniciado su temporada número 20 como un pepino, cosechando la mejor semana de 2025 con una media de espectadores de 2 millones y un share de 18,6%. Hoy, en una jornada festiva para dos grandes comunidades como Extremadura y Asturias, nada mejor que aprovechar el descanso en el sofá para disfrutar de la primera entrevista en exclusiva que Mar Flores concede en televisión. El plató de Antena 3 sirve después de los Informativos 2 con Vicente Vallés y Esther Vaquero, como escenario idílico para qué la modelo y empresaria presente a los millones de espectadores del programa de las hormigas más vistas de la televisión en España'Mar en calma', su autobiografía, que llegará a las mejores librerías físicas y digitales de nuestro país este miércoles 10 de septiembre.

Nacida en Madrid, su carrera como modelo despega en el año 1989 tras ganar el premio Rostro de los 90, convirtiéndose en uno de los reclamos más buscados en el mundo de la crónica social y la prensa rosa. Pareja de grandes celebridades de este país, como Bertín Osborne, Cayetano Martínez de Irujo o Alessandro Lequio, es el empresario Javier Merino su relación estable más longeva. Con él concibe a cuatro de sus cinco hijos (El mayor de todos, Carlo Costanzia, es fruto de su primera relación matrimonial con Carlo Costanzia di Costigliole) y están juntos desde el 2001 hasta su separación en el año 2016. Además del sector de la moda, Mar Flores tiene un amplio bagaje en el mundo de la televisión. Inició su carrera en la pequeña pantalla en 1991 como presentadora en 'VIP Noche' y al año siguiente en 'Bellezas en la nieve', ambos en Telecinco. En 1994 participó en la serie 'Compuesta y sin novio' y poco después en 'Hermanos de leche', además de convertirse en protagonista de la última temporada de 'Canguros'. A finales de los noventa apareció en producciones como 'La virtud del asesino', 'Ada Madrina' y 'El secreto', además de presentar 'La música es la pista'. Tras su paso por el cine, regresó a la televisión en 2021 como concursante de 'Mask Singer', 'El Desafío' y apariciones esporádicas en 'Y ahora Sonsoles' y 'Espejo Público'. Además, durante este curso televisivo participará con su hijo mayor Carlo en 'DecoMasters', un talent show producido por Shine Iberia ('MasterChef' y 'Maestros de la Costura') en el que 10 parejas deberán transformar espacios reales como viviendas, negocios o habitaciones con complicaciones comunes (como la falta de luz natural o el poco espacio) utilizando su ingenio, gusto estético y habilidades decorativas. Además de rediseñar y acondicionar estos entornos, los participantes compartirán con la audiencia consejos útiles y trucos prácticos para renovar cualquier rincón del hogar sin necesidad de grandes presupuestos.

Resto de invitados de 'El Hormiguero'

Además de Mar Flores, mañana martes Nacho Cano, quien alcanzó la fama a principios de los 80 con Mecano y que tras la separación del grupo ha seguido teniendo bastante éxito con sus proyectos personales, visitará el plató de Antena 3. El miércoles, las sillas se multiplican y se giran en 'El Hormiguero' con la presencia de los coaches de 'La Voz'. Pablo López y Malú repiten en el certamen musical de Antena 3 que da la bienvenida en el rol de coach a Mika y recupera de 'La Voz Kids' a Sebastián Yatra. Por último, el jueves el plató de Atresmedia se teñirá de azulgrana con la visita de Pedri y Ferran Torres.