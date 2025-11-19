Mariló Montero estalla en Telemadrid y acusa a Sánchez de “autócrata” y “mentiroso”

Mariló Montero no tardó en volver a la arena política tras proclamarse ganadora de 'MasterChef Celebrity 10'. Apenas un día después de su triunfo, la presentadora regresó a Telemadrid para participar en 'El análisis: diario de la noche', el programa de Antonio Naranjo en el que es una de sus principales colaboradoras. Allí protagonizó una intervención especialmente contundente en la que lanzó una dura ofensiva contra Pedro Sánchez.

El debate de la noche giraba en torno al informe de la UCO que apunta a posibles irregularidades relacionadas con Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE. Un contexto que Montero aprovechó para cargar de manera directa contra el presidente del Gobierno, al que definió con palabras como “demonio”, “mentiroso” y “autócrata”. Además, lo acusó de “secuestrar España”, de “acabar con el Estado de derecho” y de “querer destruir la democracia española”.

“Pedro Sánchez, cuando titubea, no se cree ni él su propia mentira”, afirmó Montero, insistiendo en que el presidente “está muy acorralado”. Según la periodista, “las olas de los periodistas de investigación y los investigadores de la UCO” terminarán derribando “el muro” que, a su juicio, Sánchez habría levantado “para acabar con este país y el Estado de derecho”. Añadió también que la Constitución “nunca previó la llegada de un demonio que quisiera destruir la democracia española” y subrayó: “Pues ha llegado”.

La colaboradora afirmó que España deberá afrontar “una reforma profunda” para evitar que casos como los asociados a Cerdán o José Luis Ábalos puedan repetirse. Defendió la necesidad de una auditoría independiente y de limitar la permanencia en el poder de políticos que, según dijo, “caen en la tentación de robar”.

Montero sostuvo que la situación del país se debe a “matemática y no ética”, denunciando que Sánchez se sostiene en el poder gracias a los apoyos de Junts, Bildu, Esquerra y el PNV, a cuyos representantes calificó de “delincuentes” o de estar “implicados en delitos”. A su juicio, esta aritmética parlamentaria deja la democracia española “en peligro” y obliga a una reforma “cuando todo esto termine”, dando por hecho que la UCO “va a acabar con todo esto”.

La presentadora advirtió también de que “la tristeza, la decepción y la desesperación” son terreno fértil para el populismo, por lo que pidió ser “más resistentes que nunca”. En su opinión, la caída de Sánchez es solo cuestión de tiempo, porque “tiene las instituciones minadas y secuestradas”.

Montero cerró su intervención asegurando que el presidente “ha secuestrado a España” y recordando que “el poder lo tienen los ciudadanos”. No especificó qué instituciones considera “minadas”, aunque sus palabras llegan después de que criticara recientemente a RTVE, acusándola de lleno de “ideología de presentadores de izquierdas”.