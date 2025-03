Martín Varsavsky califica como "abrupto y directo" la forma de discutir de su amigo Elon Musk

Durante su participación en el matinal de Antena 3, "Espejo Público" el empresario Martín Varsavsky defendió la postura de Donald Trump sobre la guerra en Ucrania, argumentando que la política estadounidense prioriza sus propios intereses bajo el lema "América First". Según Varsavsky, la administración republicana busca reducir el gasto público tras haber destinado 182.000 millones de dólares en apoyo a Kiev. "Trump siempre empieza negociando desde el peor escenario posible y luego cede en algunos puntos", explicó, sugiriendo que aún podría alcanzarse un acuerdo. Sin embargo, advirtió que la retirada repentina de fondos deja a Ucrania en una situación de "vulnerabilidad enorme".

No está de acuerdo al 100% con sus amigos

El debate con Susanna Griso se tornó intenso cuando la periodista cuestionó si esta estrategia equivalía a "regalarle la victoria a Putin". Varsavsky reconoció que ha discutido con Trump y Elon Musk sobre este tema, dejando claro que no está de acuerdo con todo lo que defienden. "No podemos olvidar que Rusia sigue atacando, ahora con apoyo de Corea del Norte y China", insistió. También criticó la hipocresía europea respecto a la guerra, señalando que "España sigue comprando gas a Rusia por miles de millones de euros, dinero que después se usa para destruir Ucrania". Griso respondió que la política no puede basarse solo en la opinión del electorado, a lo que Varsavsky replicó que en cualquier conflicto internacional, cada país lo interpreta desde su propia óptica doméstica.

Una posición política que afecta a sus negocios

Otro punto polémico fue la relación de Elon Musk con Trump y su impacto en Tesla. Griso mencionó la caída del 45% en las ventas de la marca en Europa, así como la tendencia de algunos consumidores a distanciarse del empresario. Varsavsky, amigo cercano de Musk, reconoció que sus posiciones políticas afectan sus negocios, pero defendió su coherencia ideológica. "Él no actúa en función de lo que es mejor para sus empresas, sino de lo que cree que es correcto", afirmó. Además, destacó que Musk, al igual que Trump, tiene un estilo de discusión "abrupto y directo", similar al del presidente argentino Javier Milei. "Pero tiene una mente científica y cambia de opinión cuando lo considera necesario", concluyó.