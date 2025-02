Martín Varsavsky, íntimo amigo de Elon Musk sorprende: "Con Pedro Sánchez es más complicado crear empresas"

Martín Varsavsky no le ha temblado la voz en su visita al plató de "Espejo Público" en el que ha manifestado con argumentos su descontento con el actual ejecutivo de nuestro país. Empresario del mundo de la nueva tecnología y fundador de muchas empresas del sector como por ejemplo Jazztel, ha admitido que con Pedro Sánchez tiene muy complicado crear empresas, haciendo muy difícil trabajar aquí, además de comentar que al igual que Estados Unidos, Europa y sobre todo nuestro país "la gente se ha hartado de las políticas de izquierda".

Emprender es más complicado

El empresario Martín Varsavsky ha criticado duramente el clima empresarial en España bajo el gobierno de Pedro Sánchez, asegurando que las políticas actuales dificultan la creación de empresas. En una entrevista con Susanna Griso, Varsavsky recordó que cuando llegó a España pudo fundar compañías como Jazztel en un entorno más favorable. “La izquierda de entonces no era la misma. Felipe González metió a España en la OTAN, introdujo el euro y tenía una visión moderna”, explicó. Según el empresario, la actual izquierda tiene una postura “anticapital y antiempresa” que frena el crecimiento económico y obliga a muchos emprendedores a trasladar sus negocios al extranjero. De hecho, él mismo ha decidido que sus empresas operen en Estados Unidos, donde considera que existe un ecosistema más propicio para la innovación y el emprendimiento. Además, señaló la diferencia con el mercado estadounidense, donde gigantes tecnológicos tienen un valor muy superior a compañías como Telefónica, evidenciando, a su juicio, el retraso económico de España en términos de competitividad y desarrollo empresarial.

¿Ayudar a las minorías, ayuda realmente a las minorías?

Otro de los temas polémicos abordados en la entrevista realizada por Susanna Griso fue la aplicación de políticas de igualdad en el ámbito empresarial. Varsavsky mostró su desacuerdo con medidas como las “listas cremallera”, argumentando que los profesionales deberían ser elegidos únicamente en función de su capacidad y no por criterios de género o raza. “Lo mejor es cuando uno no ve la raza, no ve el género, no ve si una persona es gay o no, solo si son buenos o malos para el cargo”, afirmó. Frente a la idea de que las minorías requieren apoyo para acceder a puestos de poder, el empresario rechazó esta premisa, poniendo como ejemplo a los asiáticos en Estados Unidos, quienes, según él, han demostrado que pueden prosperar sin necesidad de medidas específicas. “Ayudar a las minorías hunde a las minorías”, sostuvo, insistiendo en que la clave del éxito radica en la meritocracia y no en la implementación de políticas que, en su opinión, afectan negativamente a la eficiencia de las empresas y las instituciones, unas palabras que no sentaron del todo bien en la mesa de tertulia del matinal de Atresmedia, teniendo un pequeña discusión sin llegar a buen puerto con la periodista Ana Bernal Triviño.