La metáfora de Miguel Lago en 'El Hormiguero' que desnuda el plan de Pedro Sánchez con los independentistas

Anoche, tras el paso de los invitados (los actores Blanca Suárez y Enric Auquer) por el plató de 'El Hormiguero', hubo ocasión para la tertulia de actualidad con Juan del Val, María Dabán, Miguel Lago, Rubén Amón y el presentador del programa, Pablo Motos.

En la mesa se habló principalmente de política tras haber invitado el Rey Felipe VI formalmente a Pedro Sánchez a intentar formar gobierno tras el fracaso de Alberto Núñez Feijóo en su investidura.

Hubo intervenciones muy interesantes como la de Rubén Amón, que habló de "una nueva trampa del sanchismo" consistente "en colocar una liebre a la que prestemos todos atención, que es el referéndum y que descuidemos la amnistía como si fuera un trámite, algo convencional".

Pero, sin duda, lo más reseñable fue la metáfora que se sacó de la manga el cómico Miguel Lago; quien, por cierto, ya está siendo señalado en redes por las terminales sanchistas por su viral monólogo en el que se burlaba del "escrache" sufrido por Óscar Puente en el AVE.

Lago, en 35 segundos, y con esta esclarecedora e ilustrativa alegoría explicó en qué consiste la estrategia de Pedro Sánchez para "desinflamar el conflicto catalán":

"Lo de Pedro Sánchez con los independentistas me recuerda a cuando un padre deja a sus hijos con los abuelos", enunciaba el humorista gallego. Y continuaba: "Entonces pasan el fin de semana y los vas a buscar el lunes, y de repente el abuelo te dice: 'Esto que me estabas dibujando de que son unos trastos, de que no hay quien los aguante, de que son maleducados... Perdóname, pero aquí, ni una declaración de independencia, ni han quemado un contenedor; han estado cojonudos".

Y remataba: "¿Cuál es el secreto? Que el abuelo les ha dado chuches, les ha dejado jugar a la Play, los ha llevado al cine y al parque, les ha dado doritos, les ha dejado irse a dormir tarde..., y luego a partir del lunes te los llevas tú y edúcalos".