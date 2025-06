Mientras que la UER debate su participación, Israel confirma que quiere estar en Eurovisión 2026

La Unión Europea de Radiodifusión se reunirán este próximo 3 y 4 de julio en Londres para su habitual encuentro trimestral y entre los temas que abordarán, se dictaminará si Israel seguirá participando en el certamen musical más importante del viejo continente, Eurovisión, que este próximo mes de mayo de 2026, celebrará su edición número 70 en Austria tras la victoria de JJ y su 'Wasted Love'. Antes de que se produzca esta reunión, la delegación israelí se ha pronunciado y ha confirmado que no tienen pensado renunciar a su participación en el Festival de la Canción. "Israel ha participado en el Festival de la Canción de Eurovisión durante más de 50 años con gran éxito. Cumplimos estrictamente todas las bases del concurso y seguiremos haciéndolo. La radiodifusión pública israelí ya se está preparando para el próximo concurso en Austria" así de claro se ha pronunciado el territorio situado en el Asia Occidental a través de KAN, la radiotelevisión pública del país.

Cruzada por parte de Islandia

El país escandinavo ha sido la voz principal en todo este asunto y espera tener los apoyo de Eslovenia, Irlanda, Bélgica, Países Bajos y España según la revista especializada Eurovision FUN. El papel de nuestra delegación puede ser fundamental en la suspensión o no de Israel en Eurovisión, al pertenecer al Big Five (junto Alemania, Francia, Reino Unido e Italia) del certamen musical y por ser además una de las voces más críticas contra Israel, destacando que hasta el Presidente del Gobierno de nuestro país, Pedro Sánchez ha pedido la expulsión inmediata de Israel.

Así ha sido la participación de Israel en Eurovisión

La participación de Israel en Eurovisión ha sido una de las más destacadas y, en ocasiones, polémicas de la historia del festival. Desde su debut en 1973, el país ha conseguido cuatro victorias: la primera en 1978 con A-Ba-Ni-Bi de Izhar Cohen & the Alphabeta, seguida por Hallelujah en 1979, interpretada por Gali Atari & Milk and Honey. En 1998, Dana International hizo historia no solo por ganar con Diva, sino también por ser la primera artista trans en triunfar en el certamen, marcando un hito en la representación LGTBI+. La última victoria israelí llegó en 2018 con Toy de Netta, una propuesta rompedora que conquistó tanto al jurado como al televoto. A lo largo de los años, Israel ha alternado resultados sólidos con otros más discretos, pero siempre ha apostado por actuaciones visualmente impactantes y propuestas variadas. En 2024, la candidatura de Eden Golan con Hurricane llegó al top 5, aunque estuvo rodeada de controversia debido al conflicto en Gaza, generando protestas en distintas ciudades europeas. Aun así, Israel sigue siendo un competidor relevante en el panorama eurovisivo.