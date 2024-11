Las miserables publicaciones que Mister Jägger está borrando tras fichar por RTVE

Si los 28 millones de David Broncano resonaron con fuerza en el ente público, la incorporación del creador de contenido Mister Jägger a RTVE ha vuelto a generar polémica en torno a la radio y televisión pública española.Jägger, será uno de los colaboradores del nuevo late night de RTVE Play, "Al cielo con ella", comandado por Henar Álvarez y producido por El Barrio, la productora perteneciente a Jordi Évole. Dentro de su historial en redes sociales, tenemos tweets burlándose de Marta del Castillo o más recientes por la recaudación de víveres para los afectados por la DANA en varias localidades del este de nuestro país.

Unas publicaciones lamentables

Alberto Redondo Jiménez, su nombre real, participará en el nuevo programa de RTVE, que se realizará en semanalmente en el Teatro Quique San Francisco de Madrid, en el que, además de Mister Jägger y Henar Álvarez, participarán Victoria Martín, Bianca Kovacs y Tomás Fuentes. La incorporación de Jägger como colaborador habitual del ente público ha levantado ampollas en redes sociales, por publicaciones anteriores y no tan antiguas, que son, además de polémica, de muy mal gusto.

Jägger utiliza un humor surrealista en redes sociales, logrando cerca de 3 millones de seguidores entre Youtube y Twitch, además de ganar notoriedad más reciente tras vencer en la velada II organizada por Ibai Llanos ante David Bustamante.

El creador de contenidos es parte del plan de RTVE para conseguir atraer a un público más joven, aunque esta nueva incorporación no se ha librado de la polémica y crítica en redes sociales, ya que sus publicaciones no han estado exentas de controversia en el pasado y muchas de sus publicaciones se están haciendo notorias ahora, siendo alguna de ellas borradas de su historial, hecho que ha quedado reflejado en la red social X, en la que más se está comentando este nuevo fichaje de la televisión pública, que no ha gustado mucho a la población española.