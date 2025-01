Una mujer emociona a todo el plató de 'Y ahora Sonsoles' con su historia: "Recibí un trasplante de corazón y siento que esa persona está conmigo"

En 2023, la vida de Paqui dio un giro radical tras recibir un trasplante de corazón que la salvó de una enfermedad rara que la condenaba a una muerte prematura. Desde entonces, asegura sentir cerca a la mujer que le donó el órgano, como si fuera su "ángel de la guarda". Así lo ha relatado en el programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3, donde ha emocionado a Sonsoles Ónega y a los presentes en el plató de Atresmedia con su historia.

Paqui, quien sufría distrofia muscular de Emery-Dreifuss, una enfermedad poco frecuente que afecta principalmente al corazón, vivía con el constante temor de no despertar cada mañana. Era la tercera persona de su familia que necesitaba un trasplante cardíaco, una situación que impactó profundamente su día a día y el de sus seres queridos. "Me acostaba cada noche con miedo de morir súbitamente, y mi marido siempre vivía con esa angustia", ha confesado. La enfermedad no solo comprometía su salud física, sino también su estabilidad emocional y la de su entorno.

La vida le dio una segunda oportunidad cuando recibió la noticia de que había una donante compatible. Lo único que sabe de la persona que le salvó la vida es que era una mujer de mediana edad. Sin embargo, Paqui afirma que su conexión va más allá de los datos médicos. "Desde el momento en que me trasplantaron, siento que ella está conmigo. No soy una persona muy creyente, pero no puedo evitar sentir que me acompaña, como si fuera un ángel de la guarda", ha explicado. Incluso se ha imaginado cómo era su donante: "Creo que era rubia, con el pelo rizado y de estatura media".

Por otra parte, Paqui se ha integrado a la Asociación de Trasplantados de Corazón de Andalucía, donde busca dar visibilidad a las enfermedades raras y destacar la importancia de la donación de órganos. "Un doctor me dijo que me habían puesto el corazón de un Ferrari, por lo bien que estaba", ha recordado con una sonrisa. Al ser preguntada si siente emociones o características que no eran suyas antes del trasplante, Paqui ha aclarado que no. "Lo único que siento es consuelo y compañía. Es algo que me da paz y seguridad", ha afirmado.

Antes de despedirse del programa vespertino, Paqui ha aprovechado la oportunidad para enviar un mensaje de agradecimiento y concienciación. "Quiero dar las gracias a los donantes y sus familias. Ellos siguen presentes a través de nosotros. También pido que se invierta más en la investigación de enfermedades raras y en la sanidad pública, porque lo que me han hecho no se consigue en la privada", ha concluido emocionada.