Nagore Robles saca a la luz quiénes son los dos concursantes que han salido del grupo de WhatsApp de 'Bake Off'

El talent de repostería de La 1, 'Bake Off: Famosos al horno', sigue generando interés más allá de los fogones. En la última emisión de 'D Corazón', Nagore Robles ha revelado un detalle curioso sobre la convivencia entre los concursantes: dos de ellos han abandonado el grupo de WhatsApp que mantenían los participantes de esta segunda edición.

La exconcursante de 'Gran Hermano' y actual aspirante al triunfo en el programa que presenta Paula Vázquez en TVE ha desvelado sin rodeos los nombres de los que decidieron salirse del chat común: Finito de Córdoba y Cósima Ramírez. "Se ha ido Finito, que tampoco lo echamos mucho de menos, y se fue Cósima la primera", ha explicado Nagore, dejando claro que no mantiene una gran relación con el torero.

Nagore Robles en 'D Corazón' RTVE

Por otra parte, la presentadora Anne Igartiburu no ha tardado en preguntar por qué Nagore había hecho ese comentario sobre el diestro, a lo que la colaboradora televisiva ha respondido con franqueza: "Yo no tengo mucha afinidad con Finito, somos de mundos muy opuestos y no considero que lo suyo sea una profesión". Unas palabras que evidencian el choque de perspectivas entre ambos. Ante esta situación, su compañera Alba Carrillo, también presente en el plató de 'D Corazón', no ha dudado en apoyar la postura de Nagore con un comentario conciso: "+1, venga, para no dejarte sola".

Nagore Robles en 'D Corazón' RTVE

Resulta llamativo que los dos concursantes que abandonaron el grupo de WhatsApp fueran precisamente los primeros eliminados del reality de cocina. Cósima Ramírez fue la primera expulsada, un desenlace que, según Alba Carrillo, no fue bien recibido por su madre, la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada. "Me consta que la madre se enfadó mucho", ha revelado la colaboradora. Además, ha añadido que la joven no tuvo un buen desempeño en el programa: "Lo hizo de pena". Por su parte, Finito de Córdoba fue el segundo en abandonar las cocinas de 'Bake Off', y ahora también el grupo de conversación de los concursantes. Sin embargo, según las palabras de Nagore, su ausencia no ha sido especialmente lamentada por los miembros del chat.

Los 14 famosos que participan en 'Bake Off: famosos al horno 2' RTVE

A pesar de que la mayoría de los participantes aún permanecen en el grupo, Nagore ha reconocido que ya apenas hay actividad en él. Entre los que siguen dentro están los siete concursantes que todavía aspiran a la victoria: Víctor Sandoval, Lidia Torrent, Carmen Morales, Mario Marzo, Pol Espargaró, el Maestro Joao y la propia Nagore Robles. También continúan algunos de los eliminados posteriores, como Mark Vanderloo, Isabel Gemio, Cristina Tárrega, Yurena y Mario Jefferson. Con la final de 'Bake Off' cada vez más cerca, la tensión entre los concursantes aumenta. Mientras tanto, las polémicas y comentarios entre ellos continúan dando de qué hablar dentro y fuera del programa.