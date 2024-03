Netflix confirma la fecha de estreno de su documental sobre Mourinho: "Todos dirán que soy idiota"

Netflix se apunta un gol más gracias al fichaje de José Mourinho, o más bien su historia. La plataforma anuncia oficialmente que la llegada del documental será en 2025, siguiendo el ejemplo del de cuatro partes sobre David Beckham.

Veinte años después de que el técnico de 61 años llevara al Porto a la victoria en la Liga de Campeones , la serie explorará su vida en el fútbol e incluirá entrevistas con Mourinho y los jugadores que trabajaron con él. Todavía era técnico de la Roma cuando anunció la existencia de este proyecto. “Hay cosas que sólo se van a saber ahí, ¡me pagan bien! Todavía no había firmado con la Roma, pero había dado mi palabra. Vino un club y quiso que rompiera mi acuerdo con la Roma, que aún no estaba firmado, y dije que no", explicó a principios de este año el entrenador que aseguró que “cuando salga el documental todos dirán que soy un completo idiota. Cuando llegó Portugal, se lo comuniqué inmediatamente al presidente. Cuando llegó Arabia Saudita, se lo comuniqué inmediatamente al presidente. Por eso no creo que hablen con otros entrenadores a mis espaldas, para mí no es así porque hay reciprocidad”.

El documental está producido por John Battsek, quien también trabajó en la película de Beckham, y dirigido por Joe Pearlman, quien anteriormente trabajó en "Lewis Capaldi: How I'm Feeling", "Now" y "Robbie Williams". Además de Mourinho, Netflix también lanzará un documental llamado "The Final: Attack on Wembley" que se estrenará en mayo de 2024. La película examinará la masacre sin ley en la final de la Eurocopa 2020 que Italia ganó a Inglaterra en los penaltis. Las regulaciones de Covid significaron que la capacidad para la final en el estadio de Wembley era de 60.000 personas, lo que significaba que todos sabían que habría asientos vacíos en el estadio, lo que llevó a los fanáticos a irrumpir en el estadio cuando la euforia se convirtió en caos.