SkyShowtime revela el tráiler de 'El Homenaje', la última serie de Eusebio Poncela

SkyShowtime continúa su apuesta por el thriller con acento español y este miércoles ha anunciado el estreno de 'El Homenaje', una nueva producción que sigue la estela de 'Matices' con varios de los actores originales que protagonizaron la ficción y entre los que destaca uno muy especial, el fallecido Eusebio Poncela.

En su última serie, el intérprete español encarna a Adolfo Novak, patriarca de una de las familias más poderosas del país, quien reúne a su familia y amigos cercanos para celebrar su 80 cumpleaños. Tras los brindis y las sonrisas se esconden décadas de secretos, traiciones, lealtades ciegas y un fuerte deseo de venganza. La velada acabará estallando y revelando una verdad que, cuando finalmente salga a la luz, será mucho más inesperada y sorprendente que cualquier sospecha previa.

Miriam Giovanelli, Juana Acosta, Enrique Arce, Raúl Prieto, Luis Tosar, Luisa Mayol y Elsa Pataky regresan para interpretar nuevos personajes en un nuevo thriller de ocho episodios creado y dirigido por Sergio Cánovas. A ellos se suman nuevos talentos como Manu Ríos, Álvaro Rico, Ángela Molina, Óscar de la Fuente y Georgina Amorós, entre otros.

Cánovas ha admitido estar "encantado de volver a trabajar con el maravilloso elenco de 'Matices' en una nueva historia que sorprenderá a la audiencia". El también productor ejecutivo, que comparte cargo con Elsa Pataky, ha definido la serie como "un nuevo thriller donde la traición y la venganza irrumpirán en una turbulenta historia familiar".

Aunque aún no se ha revelado la fecha exacta de su estreno, el director de contenido de la plataforma de streaming, Kai Finke, ha adelantado quey que estará "llena de suspenso e intriga".