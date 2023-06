Patrick Criado cuenta en 'El Hormiguero' por qué se fue solo a Vietnam a trabajar de camarero tras triunfar como actor

'El Hormiguero' recibió anoche al actor Patrick Criado que fue para hablar de 'Las noches de Tefía', la nueva serie original de Atresplayer Premium que se estrena en cines el 22 de junio y en la plataforma el 25 de junio. La ficción, creada por Miguel del Arco, narra uno de los episodios más desconocidos de la historia: lo sucedido en un campo de concentración franquista durante los años 50 y 60 donde se recluía a condenados por la Ley de Vagos y Maleantes.

"La serie cuenta una historia que se conoce poco, los campos de concentración del régimen de Franco en nuestro país, bajo el eufemístico nombre de 'colonias penitenciarias'", avanzó Criado a modo de introducción a la ficción que protagoniza. "Para escapar del horror que viven, los presos de Tefía se cuentan historias en las que se imaginan libres, cantando, bailando; y la serie pasa del blanco y negro del terror, a algo festivo y colorido", detalló el intérprete madrileño.

'Las noches de Tefia', en definitiva y a juicio del actor, "te traslada a un contexto histórico muy duro y abominable, y de repente se muda a un lugar que es alegría y libertad. Es un canto a la vida, a la libertad y al derecho a soñar".

Esa dualidad argumental, ha llevado al intérprete a actuar por un lado y cantar y bailar por otro: "Bailaba todo lo que podía en casa y donde fuese para ir soltándome poco a poco; al principio era un palo pero acabé feliz: fue maravilloso".

El personaje de criado es un gaditano (ya saben que los de Cádiz cargamos con la fama), y este tuvo que hacerse con el acento bajoandaluz para interpretarlo con verosimilitud: "Preparamos el acento con un coach para saber cómo terminar las frases y tal. Y luego yo tuve la suerte de poder irme a Cádiz cuando quisiera: me hice colegas allí y todo". Aseguró tener el mejor trabajo del mundo: "Estoy en Cádiz en un garito con unos colegas y yo decía: 'yo estoy currando'".

Le raparon la cabeza en directo durante el rodaje: "No estaba ni en el guion, se le ocurrió a Miguel [del Arco] sobre la marcha". No supuso un problema acabar la serie rapado: "Fue bien, era veranito, me ahorraba el champú", comentó alegre Criado.

En otro orden de cosa, Patrick Criado confesó que la policía, cuando era chaval, le paró como unas 200 veces "porque nuestra diversión era ir con los colegas a dar vueltas con el coche". También, trabajó en un hostal de Vietnam de camarero: "Me fui yo sólo. Fue una experiencia maravillosa. Y lo necesitaba. Invito a todo el mundo que se atreva a que se coja una mochila y se vaya por ahí".