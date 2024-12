Patrick Dempsey desvela en 'El Hormiguero' qué compró con su primer sueldo: "Ha sido la mejor inversión de mi vida..."

El reconocido actor estadounidense Patrick Dempsey ha protagonizado una noche llena de anécdotas y reflexiones en el programa 'El Hormiguero' de Antena 3. Dempsey, conocido globalmente por su papel como Derek Shepherd en "Anatomía de Grey", ha visitado el programa de Pablo Motos en medio de su estancia en España, donde también ha asistido a un evento en Barcelona como embajador de la marca de relojes Tag Heuer.

El programa ha comenzado con una ovación de pie al actor, quien ha expresado su agradecimiento: "Muchas gracias, qué amables". Pablo Motos, entusiasmado, ha recordado la última visita de Dempsey al programa, hace una década. "Es verdad, no lo recordaba, pero me alegra mucho estar de vuelta en España", ha respondido el actor, mostrando su habitual simpatía. La estancia de Dempsey en España no solo ha estado relacionada con el programa; también ha inaugurado una nueva boutique de Tag Heuer en Barcelona. Sobre su colaboración de una década con la marca, comentó: "Es un honor trabajar con ellos, su apoyo al automovilismo fue lo que me unió a ellos".

El amor de Dempsey por los automóviles ha marcado gran parte de la entrevista. El actor ha confesado que su primer gran sueldo como actor lo invirtió en un coche clásico, un Cabriolet de 1963 que aún conserva. "Lo compré por 5.000 dólares, y hoy vale muchísimo más. Ha sido la mejor inversión de mi vida", ha asegurado. Al hablar sobre la diferencia entre un coche clásico y uno antiguo, ha explicado: "Es una cuestión de fabricación limitada y de la historia que envuelve al modelo. Es como un buen vino; mejora con el tiempo".

Por otra parte, la charla ha derivado hacia su experiencia como piloto y su participación en carreras emblemáticas como las 24 horas de Le Mans. "Es una carrera única; hay mucha presión, pero me encanta. El único momento de nervios es antes de montarte en el coche", ha confesado. Además, ha recordado cómo su papel en la película "Ferrari", donde interpretó al piloto Pierre Taruffi, le permitió combinar sus dos grandes pasiones: la actuación y el automovilismo.

Dempsey también ha reflexionado sobre su legado como el Dr. Shepherd en "Anatomía de Grey", un papel que desempeñó durante 11 temporadas y 236 episodios. "Fue un trabajo muy duro, con jornadas de hasta 14 horas, pero el impacto positivo en quienes decidieron estudiar medicina gracias a la serie es increíble", ha afirmado. Asimismo, la entrevista ha tocado temas más personales, como su experiencia al crear el Dempsey Center, inspirado en la lucha de su madre contra el cáncer de ovarios. "Este centro ofrece apoyo emocional y holístico tanto a pacientes como a sus familias. Es crucial acompañar a las personas más allá del tratamiento médico", ha explicado. Patrick Dempsey también ha hablado de terapias alternativas como el yoga, la nutrición y la meditación, destacando su importancia para el bienestar integral.

En otro orden de cosas, el tono ligero de la entrevista ha permitido momentos divertidos, como cuando Dempsey ha recordado cómo la gente le pedía ayuda médica fuera de la serie. "Una vez, en un avión, todos se giraron a mirarme esperando que hiciera algo. Les dije: 'Soy neurocirujano, pero solo en la tele'", ha bromeado. Entre risas, también ha compartido su habilidad para los malabares, una destreza que, según él, lo ayudó a mejorar su concentración. "Me ganaba la vida haciendo malabares en el colegio. Aunque debo admitir que eso nunca funcionó para conquistar chicas", ha añadido con humor.

Dempsey no ha dejado de lado las reflexiones profundas, influenciadas por experiencias personales y profesionales. "La vida pasa muy rápido, y eventos como la DANA en España te recuerdan la importancia de cuidarnos a nosotros mismos y a los demás", ha mencionado. Además, ha compartido cómo enfrentó su dislexia en la infancia, algo que inicialmente afectó su confianza: "Para mejorar mi autoestima, comencé a hacer deporte, y eso me llevó a actuar. Aunque memorizar diálogos sigue siendo un reto".

El actor ha finalizado la entrevista adelantando detalles de su próximo proyecto, la serie "Dexter: Original Sin". "Interpreto a un detective muy peculiar. Si te gustó la serie original, esta precuela te va a encantar", ha comentado. Además, entre bromas, Pablo Motos le ha dicho: "Eres mucho más guapo después de una buena conversación". Dempsey, siguiendo el tono humorístico, ha respondido: "Eso es porque llevo mucho maquillaje". Con estas palabras, el actor estadounidense ha cerrado una entrevista que sin duda alguna ha dejado al público fascinado por su carisma, humildad y talento multifacético.