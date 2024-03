Pepe Navarro y Mar Flores: «‘El Desafío’ respeta al espectador; nadie se toma a broma ni una prueba»

Quedan tan solo cuatro días para que se declare un vencedor de la cuarta edición del programa de Antena 3 «El Desafío». Entre los ocho concursantes, Adrián Lastra, Chenoa, Marta Díaz, Mar Flores, Mario Vaquerizo, Mónica Cruz, Pablo Castellano y Pepe Navarro, que se presentaron en un principio y tras la semifinal de este pasado viernes en el que Pablo Castellano resultó elegido como primer finalista. Hablamos con el periodista Pepe Navarro y la empresaria Mar Flores para sabér si sabían en qué se metían.

¿Cómo se les ocurre participar en «El Desafío»?

Mar Flores: Es que nos llamó el desafío de Jorge Salvador, y es un programa que, a mi parecer, es único en televisión. La forma en la que se trabaja, en la que se prepara, en la que se graba... Es tan real todo que no se le puede decir que no a un formato de televisión así. Y no me equivoco, porque puedo tener muchas ganas, pero si un profesional como Pepe también ha dicho que sí, lo tengo claro, que no nos hemos equivocado de querer estar en «El Desafío».

Pepe Navarro: La verdad es que es bueno. Me acerqué a él a través de mi hijo el pequeño, que le gusta mucho. En televisión siempre hemos utilizado algunos programas familiares para acercarnos más a los niños. Siempre hay algo en común, lo discutes y además ellos lo agradecen porque te lo recuerdan durante la semana. A los dos pequeños les encanta el programa. Y cuando me lo propusieron dije ¿y por qué no? Es más, cuando empecé la grabación no quería decirles nada para darles la sorpresa cuando llegase. Pero es imposible.

Mar Flores: Pero es imposible guardar el secreto tres meses. Los míos veían que mamá desaparecía de casa, que hacía cosas rarísimas y que estaba muy estresada y deprimida y otras veces que estaba muy contenta. Después de tres semanas tuve que compartirlo porque me dijeron, «o estás enamorada o haciendo un programa». Y tuve que compartirlo. De hecho, lo bonito es que me han acompañado en el proceso y han visto mis esfuerzos, mis emociones, mis sentimientos, mis bajones y ha sido a ellos a los que los que yo les quería dar una experiencia, una lección de vida a través del programa. Y han sido ellos los que me la han dado a mí. Cuando me han visto mal me han dicho «no mamá, no pasa nada. Si no puedes, pues que gane otro».

¿En algún momento pensaron en abandonar?

PepeNavarro: No, además ellos, la dirección, también mira un poco pruebas que te vayan bien.

Mar Flores: A ti te pusieron a bailar, no sé si lo miraron bien...

Pepe Navarro: Que estás diciendo, ¿que no bailo bien? Vaya por Dios. Pepe el bailarín. El caso es que lo aceptabas porque una de las cosas buenas es hacer algo que no has hecho habitualmente; entonces te da igual lo que te pusieran. Pero bueno, sabes que con esfuerzo, trabajo, con los buenos coach que se tienen y tu historia al final lo haces. Y después está la suerte del último día que te salga bien, o te salga mal. Pero en mi caso, y creo que ningún compañero ha rechazado nunca ninguno. Incluso Adrián, estando muy jodido como estuvo, se dio un golpe y lo vivió en silencio, fue llevado a urgencias, y aceptó una prueba que era muy dura y la aceptó lesionado.

Mar, ¿qué es lo que más temía?

Mar Flores: Las pruebas de altura; que sabían que yo tenía vértigo y lo hacían aposta.

¿Les dieron algún consejo amigos que fueron antiguos concursantes?

Mar Flores: A Boris (Izaguirre) le pregunté cuando me lo propusieron y me dijo, «es un programa único, tienes que vivir la experiencia». Y cuando estaba cerca acerca de la apnea, hablé con Mariló y le dije «yo no puedo». Lo estoy ensayando, Pepe me está dando estos consejos, pero yo no he conseguido superar ni un solo segundo debajo del agua. Con una contracción creo que me voy a morir. ¿Cómo lo hago? Y me aconsejó bastante bien.

¿Ver sufrir a famosos es un nuevo género televisivo?

Pepe Navarro: No creo que sea eso.

MarFlores: No es sufrimiento. Es esfuerzo.

PepeNavarro: Ahí nadie sufre. Hombre, en la apnea, la mía si es sufrimiento. Porque la prueba es aguantar el sufrimiento porque no hay otra alternativa debajo del agua. Pero lo demás es reto. Todo el mundo estaba disfrutando de conseguir hacer aquello. Porque aunque sean pruebas físicas, tiene un componente también de estrategia, de técnica, y todo eso es un aprendizaje. Lo más importante es una entrega total y absoluta, lo cual supone respeto para el espectador; porque allí nadie se toma a broma ni una sola prueba. Los más jóvenes han contenido menos sus emociones, quizá porque están menos acostumbrados a pasar por ellas. Los que ya tenemos una cierta edad, pues fracasar forma parte de la vida.

¿Qué le pasa a Pepe con el baile?

Yo quería ser músico, yo quería ser músico y intenté todo. Empecé a tocar la guitarra y llegué a cantar una canción de George Harrison. Unos amigos míos tenían un grupo y entonces dijimos bueno al rock le vamos a meter viento con el saxo, imposible. Del coro de la iglesia me echaron por cantar mal. Cuando ya tenía 20 años fui a la mili y entonces yo quería ser como era enchufao. Como era Cabo primero me uní a la banda y me dieron la corneta y luego el tambor. El caso es que un día estamos todos puestos en el patio de armas estábamos las cinco compañías que había y yo estaba de los primeros y durante «El ardor guerrero», el himno de la infantería, el capitán Schneider viene andando hacia mí y a los cinco metros me gritó «Cállese Navarro», y entendí la indirecta. Pero bueno, he vendido 3 millones de discos y esas cosas sin saber bailar, silbar, tocar un instrumento, ni hacer pan.