Pilar Rubio denuncia el boicot sufrido en 'OT 2011'

La presentadora madrileña Pilar Rubio está de estreno: el miércoles 10 se pone al frente de 'El Mejor' en Telemadrid, un programa diferente donde se buscará al mejor cómico de la Comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso. Con motivo de su debut en la cadena autonómica, la colaboradora de 'El Hormiguero' ha concedido una entrevista al portal 'Bluper', donde lo más destacado han sido sus palabras acerca de la edición fallida de 'Operación Triunfo' que condujo en 2011 en Telecinco.

Una edición, la presentada por Rubio, que tuvo que cancelar su emisión dados sus bajos índices de audiencia. Ahora, años después de aquel sonado fiasco, la de Torrejón ha roto su silencio. Habla de boicot por parte de los productores y la desorganización que había en el reality:

"Era un boicot que te hacía sentir desubicada", afirma de entrada Pilar Rubio para, a continuación, desarrollar en cascada lo siguiente:

"Fue bastante duro porque, al final, yo era la cara visible y la gente no entendía lo que estaba pasando. Yo siempre he sido muy respetuosa y nunca he querido entrar. Pasó y punto. Pero, evidentemente, la manera de boicotear un programa, como estaban haciendo los productores, era atacando la presentadora. De hecho, yo no quería ni hacer ensayos generales, yo me iba días antes y decía 'dadme información'. Era yo la que me buscaba las mañas para poder hacer un directo de tres horas y manejar la situación. 'No, es que no tenemos nada'. 'Es que esto es un programa en movimiento', me decían. No. Era muy duro, me pilló también en una época en la que yo era más joven y no pensaba que había gente que podía hacer eso, boicotear su propio formato."

Ante la repregunta de por qué cree que lo hicieron, la presentadora responde concisa que "eran guerras entre la dirección, la productora y la cadena. No interesaba seguir con esa unión y querían boicotearlo desde dentro."