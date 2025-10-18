La tercera temporada de 'Euphoria' suma nuevos actores y algunos regresos esperados

La tercera temporada de 'Euphoria' y, posiblemente la última, continúa su rodaje en Los Ángeles y tendrá más acento español que nunca tras el anuncio de la cantante Rosalía o la actriz Priscilla Delgado, conocida por su papel de Lucía en 'Los Protegidos'. Pero ellas no serán los únicos rostros que se incorporarán a la serie y el medio estadounidense 'Deadline' ha desvelado cómo quedará el reparto.

Zendaya seguirá liderando la ficción como Ruby "Rue" Bennett junto a actores de la primera temporada y otros que se incorporaron en la segunda que ya han sido confirmados. Entre ellos, Maude Apatow, Eric Dane, Alexa Demie, Jacob Elordi, Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Martha Kelly, Colman Domingo y Chloe Cherry.

A ellos se suman los anunciados en los últimos meses: Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Sharon Stone, Rosalía, Marshawn Lynch, Darrell Britt-Gibson, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, James Landry Hébert, Anna Van Patten y Asante Blackk.

Pero lo que más celebran los fans de la serie, cuyo estreno está fijado para la primavera de 2026 en HBO Max, es el regreso de los actores Dominic Fike, Nika King, Alanna Ubach, Daeg Faerch, Zak Steiner, Melvin Bonez Estes, Sophia Rose Wilson y Paula Marshall.

Además, la nómina se amplía con una impresionante lista de nuevos intérpretes que prometen inyectar nueva energía a la trama: Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Colleen Camp, Danielle Deadwyler, Eli Roth, Gideon Adlon, Hemky Madera, Homer Gere, Jack Topalian, Jessica Blair Herman, Kwame Patterson, Madison Thompson, Matthew Willig, Natasha Lyonne, Rebecca Pidgeon, Sam Trammell y Trisha Paytas.

Desde su estreno en 2019, la serie creada por Sam Levinson ha cautivado a la audiencia con su audaz y cruda representación de la vida adolescente al explorar las complejidades de un grupo de estudiantes de secundaria en la ciudad ficticia de East Highland, California, que navegan por un mundo inestable de drogas, trauma, sexo, identidad y redes sociales.