Un presentador de informativos, en directo durante 28 minutos tras sufrir síntomas de derrame

El periodista Rageh Omaar, conocido por su trabajo como editor de Asuntos Internacionales en ITV News del Reino Unido, se vio envuelto en un momento de gran preocupación el viernes por la noche durante la emisión en directo del programa "News at Ten". En medio de su presentación, Omaar, de 56 años, comenzó a experimentar dificultades al hablar y leer los textos, lo que sugiere un posible problema de salud, probablemente un accidente cerebrovascular.

28 minutos más en antena

El incidente tomó un giro más preocupante cuando se reveló que una enfermera de la UCI, viendo el programa, intentó comunicarse con ITV News para instarles a cortar la transmisión y llamar a una ambulancia. Sin embargo, Omaar permaneció en antena durante 28 minutos más, a pesar de los avisos de la profesional de la salud.

Las críticas hacia ITV News no tardaron en llegar, especialmente después de que se filtrara que la cadena no había reaccionado de inmediato a los llamamientos de ayuda. Aunque el tipo exacto de problema de salud que afectó a Omaar aún no está claro, la cadena confirmó que el periodista está recibiendo atención médica y expresó gratitud por los mensajes de apoyo.

Agradecido por el apoyo brindado

Horas después del incidente, Omaar emitió un comunicado agradeciendo a todos por sus preocupaciones y apoyo. Sin embargo, no reveló la naturaleza exacta de su dolencia. "Me gustaría agradecer a todos por su amabilidad y buenos deseos, especialmente al personal médico, a mis colegas de ITV News y a nuestros espectadores preocupados", expresó. "En ese momento, estaba decidido a terminar de presentar el programa. Agradezco todo el apoyo que me han brindado", concluyó. El presentador se encuentra ahora en su hogar, mientras continúa su recuperación y se espera que pronto se den más detalles sobre su estado de salud.